Prednosti Slovenije majhnost in raznolikost: "Zjutraj smučaš, popoldne pa že plavaš."

Lepa prihodnost za slovenski turizem

10. marec 2017 ob 20:23

Berlin - MMC RTV SLO

Slovenija žanje uspehe na turistični borzi v Berlinu, kar dokazuje prejetje dveh nagrad, pohvale pa prihajajo tudi od tujih strokovnjakov iz turistične panoge.

Ti pravijo, da se ugled Slovenije kot turistične destinacije skozi leta močno krepi in da je Slovenija na dobri poti, ko gre za turizem.

Slovenija je država z ogromnim potencialom, je za STA ocenil direktor nizozemske marketinške agencije s področja turizma Europe Destination Marketing Dennis van der Avoort. Njegova agencija se pri razvoju in promociji turizma osredotoča na območje nekdanje Jugoslavije, njegova ljubezen do tega območja pa se je začela ravno v Sloveniji, ki jo je kot študent obiskal leta 1996.

Pri Sloveniji je kot glavno prednost izpostavil veliko raznolikost na majhnem območju. "Dobesedno lahko zjutraj smučaš in popoldne plavaš v Jadranskem morju," je dejal. Poudaril je tudi ponudbo na področju kulture, na primer Ljubljano, pa številne naravne znamenitosti, kot so Alpe s Triglavom ter Postojnska jama. "Na tako majhnem območju imate tako raznoliko ponudbo. Res je mogoče v kratkem času početi zelo veliko stvari."

Prav tako je Avoort pozitivno ocenil dostopnost Slovenije, ki je iz Nizozemske na primer dosegljiva tudi z avtomobilom, hkrati pa ponuja nekaj povsem drugačnega od kulture v zahodni Evropi. "Raznolikost, pa tudi pokrajina, ki je tako zelena, to sta unikatni točki za trženje Slovenije," je bil prepričan.

Pohvalil pa je tudi marketinške aktivnosti: "Slovenija zelo dobro izvaja PR in promocijske aktivnosti. Le nadaljevati morate s tem, kar že počnete."

Podoba Slovenije se izboljšuje

Da bo že za prihajajočo poletno sezono lahko konkretno sodeloval s Slovenijo, računa generalni direktor italijanske družbe Sportnet, ki se ukvarja s spletnim oglaševanjem in svetovanjem v turizmu, Massimo Finocchiaro. "Slovenija je odlična država za turiste, ki iščejo naravo, šport in kulturo ter dober življenjski slog."

Finocchiaro je kot pozitivne izpostavil slovenske produkte, ob tem pa dodal, da ima Slovenija srečo s pokrajino, ki ponuja odlična smučišča, gore, jezera, vodo, čudovita mesta, pa tudi obalo. "Imate tudi dobro organizacijo, odlično hrano in vino," je še dodal in menil, da bi lahko v prihodnje v promocijskih aktivnostih še bolj izpostavili različno nišno ponudbo.

"Podoba Slovenije se skozi leta izboljšuje," je poudaril in ocenil, da je kampanja I Feel Slovenia odlična in resnično vidna v evropskih medijih: "Imate odlično podobo načina življenja in se prikazujete kot odličen kraj za sprejem turistov, ki se bodo lahko počutili kot doma."

S Slovenijo bi želel v prihodnje sodelovati tudi prvi mož zaenkrat še relativno mlade nemške družbe Velocolonia, ki se po eni strani osredotoča na potovanja starejših, na drugi pa na aktivna potovanja, Frank Nökel. "Vedno iščemo nove potencialne destinacije," je dejal in ob "čudoviti pokrajini" izpostavil tudi slovenske zdravilne vode. "Podoba Slovenije v turistični panogi je vedno bolj pozitivna," je dejal tudi Nökel in izrazil prepričanje, da je pred slovenskim turizmom zelo lepa prihodnost.

D. S.