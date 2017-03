S podobo Bleda National Geographic vabi na luksuzna potovanja

Novo priznanje za Slovenijo

15. marec 2017 ob 18:39

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

National Geographic je na naslovnico kataloga luksuznih potovanj z zasebnim letalom umestil podobo Bleda. Družba petične goste v Slovenijo vabi v okviru potovanja Veliki imperiji.

National Geographic svoja potovanja z zasebnim letalom opisuje kot "enega izmed najbolj vznemirljivih načinov potovanja" tako za tiste, ki želijo obkrožiti svet, kot tudi za tiste, ki bi želeli spoznavati divjino.

"Na naših potovanjih z zasebnim letalom vas odnese od enega fantastičnega kraja do drugega, z lahkoto dosežete daljne destinacije in raziskujete kraje, ki že dolgo burijo človeško domišljijo, od Machu Picchuja do planjave Serengeti," navajajo na spletni strani National Geographic Expeditions.

Pri nas ti potniki preživijo dva dneva, v katerih poleg gorenjskega turističnega bisera obiščejo tudi Ljubljano. Pot jih stane skoraj 70.000 dolarjev.

Potnike na teh potovanjih spremljajo vrhunski strokovnjaki, kjer koli je mogoče, se na terenu srečajo tudi z raziskovalci National Geographica. Potovanja potekajo z boeingom 757, ki v posebnem VIP-slogu sprejme največ 75 potnikov. Na vsaki destinaciji organizacija obljublja tudi vrhunsko nastanitev, odlično hrano ter pogosto tudi tradicionalno razvedrilo.

Na naslovnici kataloga potovanj za leti 2017 in 2018, ki predstavlja šest poti po vsem svetu - in tudi okoli sveta -, je Blejski otok.

Slovenija je le del 19-dnevnega potovanja z imenom Veliki imperiji (Great Empires), v okviru katerega turisti obiščejo tudi Španijo, Iran, Turkmenistan, Belorusijo, Srbijo, francosko Korziko ter BiH. V Sloveniji se zadržijo 12. in 13. dan poti.

"Kratek polet nas pripelje v Ljubljano, kjer bomo odkrivali raznovrstno pokrajino Slovenije, križišče kulture, umeščeno med Alpe in Sredozemlje," navaja opis. Med drugim se bodo turisti sprehodili skozi mesto in se z vzpenjačo povzpeli na Ljubljanski grad.

Naslednji dan se bodo podali na severozahod proti Julijskim Alpam in "spokojni lepoti Blejskega jezera". Obiskali bodo otok s cerkvijo in zvonom, ki izpolnjuje želje. Dvignili se bodo tudi na Blejski grad.

K. K.