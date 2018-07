Slovenija bo nosila naziv Evropska gastronomska regija

Strokovno komisijo so navdušili slovenski gastronomski presežki

20. julij 2018 ob 18:18

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenija bo v letu 2021 okronana z nazivom Evropska gastronomska regija. Strokovna komisija, ki je bila te dni v Sloveniji, je namreč navdušena nad gastronomskimi presežki naše države.

Slovenija je kot kandidatka za naziv Evropska gastronomska regija (EGR) 2021 v preteklih dneh gostila strokovno komisijo EGR. Komisija se je na podlagi prijave, obiska v regiji, predstavitve in razprave odločila, da bo Slovenijo za naziv priporočila upravnemu odboru Mednarodnega inštituta za gastronomijo, kulturo, umetnost in turizem (IGCAT).

Dokončna potrditev bo po besedah predsednice komisije in predsednice IGCAT-ja Diane Dodd le še formalnost, naziv pa bodo Sloveniji uradno podelili 8. oktobra v Bruslju.

Kot so člani strokovne komisije pojasnili na današnji novinarski konferenci na Ljubljanskem gradu, so jih navdušili gastronomski presežki regije, zaveza k trajnosti ter dosedanje kulinarične dejavnosti države. Žirija je v Sloveniji zaznala visoko kakovost proizvodnje hrane, spoštovanje do okolja in sposobnost za samozadostnost.

Po besedah Doddove so trdno prepričani, da bo Slovenija naziv dobro izkoristila.

Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije (STO), je ob tem poudarila, da je naziv izjemna priložnost za razvoj in promocijo slovenske gastronomije.

Tudi državna sekretarka na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eva Štravs Podlogar je zaradi naziva počaščena in navdušena. Po njenih besedah gre za korak slovenskega turizma v pravo smer, pri čemer je spomnila, da država posveča pozornost gastronomiji že desetletja.

Etnolog Janez Bogataj, ki je slovensko gastronomijo ob kandidaturi predstavil tudi v knjigi, je ob skorajšnjem prejemu naziva dejal: "Ta naziv je za Slovenijo zelo lepo priznanje. Naziv ne pomeni štetja zvezdic ali iskanja bolj ali manj pomembnih svetovnih in vesoljskih kuharjev, ampak veliko obveznost za naše nadaljnje delo na področju kulinarike in gastronomije."

K. Ši.