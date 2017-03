Slovenija Ruse "snubi" kot privlačna destinacija dobrega počutja

Dežela zdravih voda

15. marec 2017 ob 13:32

Moskva - MMC RTV SLO/STA

Predstavniki slovenskega turističnega gospodarstva bodo Slovenijo v Moskvi predstavili kot privlačno in varno destinacijo dobrega počutja, letošnji osrednji partner nastopa pa je Rogaška.

V ruski prestolnici se je v torek začela tridnevna turistična borza Moscow International Travel & Tourism, ki velja za enega največjih in najpomembnejših dogodkov za turistično industrijo v Rusiji in baltskih deželah. Tam je tudi 20 slovenskih turističnih predstavnikov krajev in podjetij, ki bodo Slovenijo predstavili kot privlačno in varno destinacijo dobrega počutja.

Donat Mg za pokušino

Slovenski turistični kraji in podjetja se pod okriljem Slovenske turistične organizacije (STO) v Moskvi predstavljajo v sklopu komuniciranja strateško izbrane dveletne teme zdrave vode in temu trgu primerno izpostavljenega turističnega produkta slovenskih naravnih zdravilišč, so sporočili iz STO-ja.

Na slovenski stojnici v velikosti 120 kvadratnih metrov nosilni fotografiji Parka Rogaška in Term Olimia predstavljata Slovenijo kot deželo zdravih voda. V sladu z nosilno tematiko si bodo obiskovalci stojnice lahko natočili tudi mineralno vodo Donat Mg.

Drugi dan sejma bo v prostorih slovenskega veleposlaništva v Rusiji potekal sprejem za rusko poslovno javnost, kjer bodo gostili več predstavnikov ruskih medijev in organizatorjev potovanj. Zbrane bo nagovoril veleposlanik Primož Šeligo, predstavniki STO pa bodo predstavili novosti v slovenski turistični ponudbi.

Okrevanje ruskega trga

Ruski trg je za slovenski turizem eden ključnih evropskih trgov. Lani je Slovenija s tega trga naštela za tri odstotke manj prihodov in sedem odstotkov manj prenočitev, kar pa v bistvu kaže na okrevanje ruskega trga, ki so ga v preteklih letih doleteli dvomestni padci. Pozitivno pa je naraščanje prihodov in prenočitev ruskih gostov v letošnjem januarju, ko je bilo prihodov na letni ravni za 21 odstotkov več, prenočitev pa za 24 odstotkov več.

Direktorica STO-ja Maja Pak je poudarila, da je Slovenija kot turistična destinacija med ruskimi gosti vse bolj prepoznana in priljubljena destinacija. K temu ključno prispevajo tudi dejavniki jasnega pozicioniranja države kot zelene, aktivne in zdrave butične destinacije, ki zagotavlja kakovostno in individualno izkušnjo ruskega turista v Sloveniji.

Pomočnik direktorja Rogaška Resort Damijan Merc pa je opozoril, da so turistični tokovi izredno odvisni od valutnih nihanj in cene nafte, kar je za Rogaško Slatino in Slovenijo trenutno sicer pozitivno.

A. K.