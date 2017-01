Turistična ponudba Slovenije na ogled v Stuttgartu in Dunaju

Varnostni vidik postal najpomembnejši pri odločitvah za potovanja

14. januar 2017 ob 15:27

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija/STA

Vrata odpira turistični sejem v Nemčiji CMT Stuttgart 2017, hkrati pa tudi dunajska turistična borza, kjer se bo s svojimi destinacijami predstavila Slovenija.

Na Dunaju poteka turistična borza, gre za največji turistični dogodek v Avstriji, na kateri se s svojimi najpomembnejšimi turističnimi destinacijami pod okriljem Slovenske turistične organizacije (STO) predstavlja tudi Slovenija. Vzdušje na dunajski borzi kaže, da je varnostni vidik postal najpomembnejši dejavnik pri odločitvah, kam potujejo Avstrijci.

Zadnji podatki kažejo, da Avstrijci potujejo vse manj. Samo na avstrijskem Koroškem in Štajerskem, od koder k nam prihaja največ avstrijskih gostov, se je to število zmanjšalo za pet odstotkov. A temu ni botrovala gospodarska kriza, temveč kot vzrok navajajo terorizem in prebežniško krizo. To pa predstavlja veliko priložnost prav za slovenski turizem, je za TV Slovenija poročala Petra Kos Gnamuš.

Jan Ciglenečki vodja turističnega predstavništva Slovenije na Dunaju: "Zadnje raziskave kažejo, da Avstrijce zanimajo bližnje destinacije, pa tudi da bodo veliko več potovali z avtom".

"Znotraj omenjenega okvira je velika priložnost za Slovenijo, da z dodatno okrepljeno promocijsko akcijo doseže dodatne avstrijske turiste," pa je dejal Andrej Rahten veleposlanik Slovenije v Avstriji.

Turistična borza, na kateri je Slovenija pripravila izvrstno promocijo, sicer kaže velik spopad držav z vsega sveta za avstrijske goste. In kako lahko v igri velikih preživijo ali celo zmagajo majhni kot je Slovenija? "Slovenija je varna in čista, gostje tudi radi povedo, da smo zelo gostoljubni," je navedel Peter Bossman župan Pirana.

Predstavili so tudi novo publikacijo v nemščini Romana Hansa Grögerja o tramvaju med Portorožem in Piranom, je še poročala Kos Gnamuševa.

Baden Würtemberg izrednega pomena za turizem

Največja zunanjetrgovinska partnerica Slovenije nemška zvezna dežela Baden Würtemberg je izrednega pomena tudi za slovenski turizem, zato je prisotnost slovenskih ponudnikov na sejmu CMT Stuttgart, ki traja kar devet dni, nujna, so zapisali na STO-ju.

Slovenija se bo v okviru stuttgartskega sejma tokrat predstavila intenzivneje kot doslej. "Prisotnost Slovenije na turističnem sejmu je zelo pomembna za promocijo v Baden-Würtembergu, tako neposredno zainteresiranim za počitnice kot tudi v smislu sodelovanja med Slovenijo in to, za nas ob Bavarski ključno, nemško zvezno deželo," je ocenila vodja predstavništva STO-ja v Nemčiji Majda Rozina Dolenc.

Že marca bo v Berlinu potekalo srečanje držav regije Podonavja, ki ga vodijo predstavniki Baden Würtemberga, Slovenija pa bo država partnerica letošnjega srečanja Podonavja. "Na ta način raste prepoznavnost, pa tudi ugled Slovenije na različnih ravneh, od meddržavnega sodelovanja, sodelovanj v gospodarstvu nasploh, pa tudi povsem konkretno v turizmu za goste iz Baden Würtemberga v Sloveniji," je izpostavila.

Avtodomi in aktivne počitnice

V okviru predstavitve Slovenije se predstavljajo Sava turizem, Hit Alpinea, Turizem Ljubljana, Maribor-Pohorje, Terme Topolšica, pa tudi manjši, specializirani ponudniki, kot sta ekološko Posestvo Trnulja in Kamp Menina ter agencija Atur Travel. Poleg tega je med sodelujočimi tudi Mreža postajališč za avtodome, saj je sejem namenjen tudi temu segmentu turizma.

Povpraševanje na sejmu CMT je močno usmerjeno na aktivne počitnice v naravi, zato se prvi vikend, ki je tematski vikend pohodništva in kolesarjenja, Slovenija dodatno predstavlja tudi v tematski dvorani aktivnih počitnic.

