Slovenske turistične agencije pred dopusti: Varnostni zadržki so odveč

Po njihovih ocenah v zadnjem času sporna kvečjemu središča evropskih prestolnic

25. junij 2017 ob 15:34

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Najpogostejša dopustniška destinacija Slovencev ostaja Hrvaška, narašča zanimanje za Črno goro in Španijo, znova pa sta privlačna tudi Tunizija in Egipt.

Kot so pojasnili v turistični agenciji Kompas, je povečanje povpraševanja letos tolikšno, da se srečujejo s pomanjkanjem zmogljivosti na skoraj vseh destinacijah. Na sredozemskih destinacijah, predvsem na grških otokih, je več kot 40-odstotno povečanje rezervacij, na Jadranu pa za približno pet odstotkov.

V agenciji Palma govorijo o približno 20-odstotnem porastu, povečano povpraševanje pa opažajo tudi v agencijah Relax in Sonček, v kateri ocenjujejo, da bo trend letos morda spet dosegel raven izpred desetih let.

Turistične agencije letos opažajo tudi občutno povečano povpraševanje po turističnih aranžmajih, za katere so stranke pripravljene odšteti tudi več. Vrste namestitev ostajajo zelo različne, se pa nekoliko povečuje povpraševanje po letovanjih v dražjih hotelih.

Rast višine povprečnih izdatkov za nakup aranžmaja opažajo zlasti v agencijah Sonček in Relax. To med drugim pripisujejo boljši prodaji letovanj v sredozemskih turističnih ciljih, ki so v zadnjih dveh letih utrpeli nekaj upada.

Vračanje v Turčijo, Tunizijo in Egipt

Vse agencije sicer poročajo o občutno večjem povpraševanju po sredozemskih destinacijah, kjer so paradni konj še vedno grški otoki. Zadnja leta se je okrepilo tudi zanimanje za Španijo in Črno goro.

"Povečuje se tudi število rezervacij v Tuniziji in Egiptu, zadovoljive številke pa so tudi za Turčijo, ki je sicer še daleč od tega, kar je beležila včasih. A mnoge prepriča prav dobra cena in neizmerna prijaznost domačinov do turistov, ki jim še vedno zaupajo," pravijo pri Sončku.

Agencije še poudarjajo, da so varnostni zadržki pri potovanjih na priljubljene destinacije odveč, saj so s tega vidika po njihovih ocenah v zadnjem času sporna kvečjemu središča evropskih prestolnic.

