Filipini: Na priljubljeni turistični lokaciji spopad z džihadisti

Abu Sajaf na otok prišel po tuje turiste

11. april 2017 ob 13:53

Manila - MMC RTV SLO/STA

Na filipinskem turističnem otoku Bohol je prišlo do spopada z domnevnimi člani džihadistične teroristične skupine Abu Sajaf, ki je prvič v zadnjih letih napadla na priljubljeni turistični lokaciji.

Abu Sajaf je sicer znana skrajna skupina po ugrabitvi tujih turistov. Lokalni prebivalci so povedali, da je v ponedeljek deset oboroženih moških prišlo s hitrimi napihljivimi čolni. Pripluli so do mesta Inabanga na Boholu in se po reki napotili v notranjost otoka, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal policist iz Inabange Edwin Melicor.

Do spopada je prišlo, ko je policija v torek začela preiskovati, kaj osumljenci počnejo. Strelski obračun naj bi trajal eno uro. Umrlo je najmanj devet ljudi, med njimi policisti in trije vojaki ter pet skrajnežev. Kot poroča nemška tiskovna agencija DPA, naj bi džihadisti na otok prišli z namenom ugrabitve tujih turistov.

Skupina Abu Sajaf je zaveznica samooklicane Islamske države. Konec februarja je obglavila nemškega talca, ki ga je na jugu Filipinov pred tem zadrževala tri mesece. Še pred tem je usmrtila njegovo soprogo. Lani je skupina obglavila dva državljana Kanade, za katera ni prejela odkupnine. Kanadčana so ugrabili septembra 2015, skupaj z Norvežanom in Filipinko, ki so ju izpustili.

T. J.