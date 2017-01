Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! 30. decembra, med pripravami na silvestrovanje na mestnih ulicah, je v Parizu vladalo stanje skrajne pripravljenosti. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Turisti se ogibajo Parizu: obisk Louvra strmo padel

Najbolj so se prestrašili Japonci

8. januar 2017 ob 18:07

Pariz - MMC RTV SLO

Obračun z lanskim koledarskim letom je bil za marsikoga kisel. Tudi v slovitem muzeju Louvre so se morali sprijazniti s statistiko: v letu 2016 jim je obisk padel na "pičlih" 7,3 milijona ljudi, kar je okrogla dva milijona manj kot še pred dvema letoma.

Pred dvema letoma, ko so v največjem muzeju umetnosti našteli 9,3 milijona obiskovalcev, so že napovedovali, da okrog leta 2015 pričakujejo 12-milijonske množice vsako leto. V muzeju nenadni upad obiskovalcev pripisujejo turističnemu zatišju v Parizu; zaradi terorističnih napadov v letih 2015 in 2016 se je veliko manj tujcev odločilo za obisk mesta luči.

Za ovratnik jim diha British Museum

Vseeno pa Louvre ostaja najbolj obiskan muzej na svetu, čeprav z manjšim naskokom kot prej: British Museum v Londonu je v letu 2015 (zadnji dostopen podatek) privabil 6,8 milijona ljudi in se zavihtel na drugo mesto za pariškim velikanom.

61 odstotkov Japoncev manj

Direktor Louvra Jean-Luc Martinez je v izjavi za radijsko postajo Europe 1 povedal, da je lani njihov prag prestopilo 18 odstotkov manj Američanov kot leto prej. Za 31 odstotkov se je zmanjšalo število kitajskih turistov, za kar 61 odstotkov pa priliv Japoncev.

Približno tretjina biskovalcev muzeja je Francozov, kar se v lanskem letu v primerjavi s prejšnjimi ni bistveno spremenilo, čeprav je bilo v obdobju neposredno po napadih veliko manj organiziranih obiskov skupin šolarjev in dijakov.

Poleg terorizma je lani turizem sabotirala tudi voda: v začetku junija je Louvre za štiri dni zaprl vrata, ker je reka Sena tako narasla, da je grozilo, da bo prestopila bregove; Francozi so zato hiteli umikati umetnine iz kletnih prostorov muzejev.

Manj, a bolj zadovoljni z izkušnjo

Obnova vhodne avle pod slavno stekleno piramido, ki je bila dokončana lani, pa je vplivala na "stopnjo zadovoljstva" obiskovalcev. Približno 70 odstotkov obiskovalcev Louvra je v anketi odgovorilo, da so bili s svojo izkušnjo "zelo zadovoljni" - še leta 2015 je bilo takih odgovorov le 53 odstotkov.

