Spremembe na vidiku: Adria Airways želi povečati floto letal

Letalski prevoznik želi razširiti poletno ponudbo

23. april 2018 ob 12:51

Brnik - MMC RTV SLO, STA

Flota letalskega prevoznika Adrie Airways je po besedah prvega moža Holgerja Kowarsca premajhna in se mora povečati, če želi prevoznik razširiti ponudbo. Po njegovih besedah bi kritična masa za Adrio v prihodnosti pomenila od 25 do 30 letal.

Izvršni direktor družbe je ob robu konference regijskih letalskih prevoznikov na Dunaju dejal, da je na trgu trenutno močno povpraševanje po letalih Saab 2000 bankrotiranega švicarskega prevoznika Darwin Airline, je poročal spletni portal EX-YU Aviation News.

Del te flote bo vključen v Adrijino mrežo poletov, preostala letala pa bodo dostopna za čarterske polete in drugo, je dejal Kowarsc. Adria ima trenutno v uporabi 14 letal.

Adria Airways je v preteklosti napovedala, da želi 50-sedežna letala Saab 2000 v floto vključiti marca, a je nato datum premaknila na junij in nato na september. Kljub premikom Kowarsch verjame, da bodo nova letala prispela v tretjem četrtletju in bodo še to poletje vključena v sedem Adrijinih novih destinacij.

Letala bodo dobili od nekdanjega švicarskega prevoznika Darwin Airline, ki je decembra lani razglasil bankrot in je bil v delni lasti podjetja 4K Invest, ki je tudi lastnik Adrie. Kowarsch je poleg napovedi o povečanju flote izrazil tudi željo po novih destinacijah, s katerimi bi Adria okrepila poletno ponudbo.

K. K.