Usmeritev v trajnostni turizem upočasnila filipinsko gospodarsko rast

Posledice začasnega zaprtja otoka Boracay

12. avgust 2018 ob 09:41

Manila - MMC RTV SLO, STA

Gospodarska rast na Filipinih se je v drugem četrtletju upočasnila, kar je posledica odločitve oblasti, da se usmerijo v trajnostni turizem.

Filipini so za turiste začasno zaprli rajski otok Boracay, ki je vsako leto sprejel dva milijona gostov in turizmu prinesel okoli milijardo dolarjev prihodkov. Otok je za turiste zaprt od aprila letos, tako pa bo ostalo vsaj še do konca septembra.

Začasno zaprtje otoka, znanega po belih peščenih plažah, je ukazal filipinski predsednik Rodrigo Duterte. Ta je februarja okoli 500 hotelov, restavracij in drugih podjetij na Boracayu obtožil, da v morje izpuščajo odplake in ga spreminjajo v greznico.

Čeprav se je gospodarska rast v drugem četrtletju upočasnila in dosegla 6,6 odstotka, Filipini ostajajo eno najhitreje rastočih azijskih gospodarstev – boljšo rast sta imela le Vietnam (6,8 odstotka) in Kitajska (6,7 odstotka).

