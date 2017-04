Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na sejmu je minister Dejan Židan tudi simbolično posejal industrijsko konopoljo. Avgusta se bo namreč na sejmu AGRA začelo izobraževanje, kako na primerni prsti in ob pomoči čebel pridelati čim več eko konoplje, lanu in hrane v kolobarju s stročnicami, žitaricami in zdravilnimi rastlinami. Foto: Jure Zauneker Leto 2017 je leto trajnostnega turizma in razvoja. V okviru Pomurskega sejma se zato posebna pozornost namenja tudi razvoju in promociji turizma v lokalnem okolju. Foto: Jure Zauneker Na sejmu je bila v ospredju tudi pobuda nevladnih organizacij za “varuha narave”, kjer bodo v ospredju pravice živali in ne človeka. Takšen primer dobre prakse je avstrijska zvezna dežela Tirolska, kjer je vzpostavljen poseben institut varuha narave, ki zastopa interese narave in okolja kot stranka v različnih postopkih. Sejem Natura je letos s svojimi vsebinami nadgradnja sejemskih vsebin, hkrati pa verjetno najzahtevnejša oblika sobivanja turizma z naravo. Foto: Jure Zauneker Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Gornji Radgoni se je odprl 10. mednarodni sejem lovstva in ribištva

Sejem za lovce, ribiče, kinologe, športnike, ljubitelje aktivnega turizma v naravi

21. april 2017 ob 15:49

Gornja Radgona - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

V Gornji Radgoni je vrata odprl 10. mednarodni sejem lova in ribolova ter 4. mednarodni sejem Natura.

Sejem nagovarja lovce, ribiče, kinologe, športnike, zanesenjake za starodobna vozila ter ljubitelje aktivnega turizma v naravi. V razstavnem delu sejem ponuja najnovejšo opremo ter oblačila, obutev in terenska vozila za ribiče in lovce. Pomembna partnerja, ki dajeta vsebino sejmu sta Lovska zveza Slovenije, ki letos praznuje 110 let delovanja, in Ribiška zveza Slovenije, ki beleži več kot 130 let delovanja.

Gornja Radgona je bila tekom zgodovine vedno zanimivo trgovsko križišče. K temu je pripomogla tudi lega na meji med ogrskim kraljestvom in avstrijskim cesarstvom. Prva pisna omemba Radgone kot sejemskega mesta sega že v leto 1401. Če so ob koncu 15. stoletja v Radgoni gostili po en tedenski in štiri letne sejme, je leta 1877 veliko kmetijsko razstavo obiskalo že 15 tisoč obiskovalcev.

Zgodovino prostora in lego natromeji med Slovenijo, Avstrijo in Madžarsko je za živahen sejemski vrvež in podjetniške izzive izkoristil tudi Pomurski sejem, ki je svojo zgodbo začel pisati leta 1962. Vse do danes je ostal tesno povezan z naravo in z življenjem človeka živečega ob reki Muri. Glede na rodovitne prekmurske ravnice, ki so še danes znane kot žitnica Slovenijie, je bilo samoumevno, da so se sejemske vsebine usmerile na področje kmetijstva, spodbujanja njegove kakovosti in v mehke dejanosti ohranjanja naravnega okolja. Ni naključje, da iz tega področja prihaja tudi skupina Panvita, največja veriga živilsko predelovalnih podjetij, ki sodi med največje proizvajalce kmetijskih pridelkov v Sloveniji.

Organizatorji so na današnjem sejmu opozorili tudi na jutrišnji Dan zemlje ter s tem na krhko in ranljivo biodiverziteto planeta, na katerem živimo. Raznolikost živalskih in rastlinskih vrst je namreč bistvena za gospodarsko uspešnost, varnost, zdravje in druga področja vsakdanjega življenja.

Na Sejmu lovstva in ribištva bodo v prihodnjih dneh odgovarjali tudi na zahtevna vprašanja, kako usklajevati in uravnotežiti interese vseh tistih, ki želijo v naravnem okolju kmetovati, graditi ali zgolj občudovati.

Mednarodni sejem lovstva in ribištva bo skupaj s sejmom aktivnosti in oddiha v naravi Natura, v Gornji Radgoni potekal vse do nedelje, 23.aprila. Do tedaj se bodo na sejmu zvrstila številna predavanja, posveti, degustacije, demonstracije in tekmovanja. Na svoj račun bodo prišli ljubitelji tehniške dediščine, saj bo v okviru sejma potekala tudi mednarodna razstava starodobnikov “Avto-moto klasika”. Nagrajene bodo najboljše divjačinske salame, odvijalo se bo tekmovanje v oponašanju jelenjega ruka - kuhanje lovskega golaža ter ribje čorbe pa je že dobilo mednarodne razsežnosti. V kulturnem smislu pa bodo obiskovalci lahko poslušali tudi nastope rogistov in pevskih zborov.

Marjana Grčman, TV Slovenija

Foto: Jure Zauneker