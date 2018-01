V Posočju tretjič zapored rekordna turistična sezona - tudi zaradi Ane Roš

Struktura gostov je zadnja leta stabilna

7. januar 2018 ob 10:00

Kobarid - MMC RTV SLO, Radio Koper

V tolminski, kobariški in bovški občini se lahko pohvalijo z več kot 610.000 nočitvami v lanskem letu, kar je za 130.000 več kot leto prej.

V dolini je že več kot 600 ponudnikov namestitev. Samo lani je sobe in apartmaje začelo oddajati 66 novih. Bolj ali manj so polni poleti, zimska ponudba je večinoma osredotočena na Kanin, kjer trenutno smučarji lahko uživajo na štirimetrski snežni odeji, številne privabljajo tudi kulinarična doživetja v Hiši Franko v Starem Selu, kjer ustvarja Ana Roš.

''Jaz mislim, da smo imeli čisto polno hišo od odprtja, torej od 20. marca pa do 15. januarja. 10 let trdega dela, korak za korakom, pameten razvoj je pokazal, da se lahko greš v dolini Soče, v eni izgubljeni dolini tam pod Krnom, turizem celo leto,'' je povedala Roševa, ki se je lani okitila z naslovom najboljše kuharske mojstrice na svetu, Hiša Franko pa je 69. na seznamu 100 najboljših restavracij sveta.

In če gostje v Staro selo pri Kobaridu vsaj poleti prihajajo večinoma iz daljnih krajev - Amerike, Kanade, Brazilije, Avstralije in Azije, so po besedah v. d. direktorja zavoda Dolina Soče Janka Humarja zadnja leta stabilna. ''Daleč najpomembnejši gostje v tej dolini, ki predstavljajo kar 30 % realizacije, so Nemci. Več jih imamo kot domačih gostov, teh je manj kot 20 %. Sledijo Čehi, Avstrijci, Nizozemci.''

Zadovoljni tudi na Obali

Lani so zabeležili skoraj 30 odstotkov obiskovalcev več kot leto prej, še dodaja Humar. ''S hitrostjo oz. strmino naše rasti za dvakrat presegamo slovensko povprečje. In v tem kontekstu so letošnje številke pokazale ozka grla tako na področju javne infrastrukture, prometnih povezav, parkirišč, režimov, upravljanja, gostinske ponudbe itn.'' O čemer bo treba razmisliti še pred prihajajočo sezono.

Tudi turistični delavci na slovenski obali so z lansko sezono zelo zadovoljni. V piranski in izolski občini so zabeležili 7 oziroma 8 odstotkov več hotelskih prenočitev kot leto prej. V naši najbolj turistični občini so dobri dve tretjini prenočitev ustvarili tuji gosti, med katerimi je bilo največ Avstrijcev, Nemcev in Italijanov.

Samo v decembru so hoteli v Piranu in Portorožu ustvarili nekaj manj kot 56 tisoč hotelskih prenočitev, kar je odstotek več kot v enakem obdobju v letu 2016.

Mariša Bizjak, Radio Koper