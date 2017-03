V zadnjih treh letih se je število turistov v Tržiču potrojilo

Napovedujejo širjenje ponudbe

26. marec 2017 ob 11:00

Tržič - MMC RTV SLO/STA

V občini Tržič so v preteklih letih naredili precejšen korak za razvoj turizma, to pa kaže tudi število prenočitev – te so se s 3.000 v letu 2013 v lanskem letu povzpele na skoraj 10.000.

V zadnjih dneh so se tržiški turistični ponudniki zbrali na letnem srečanju ter podali še vrsto novih idej za turistični razvoj. "Tržič svojo zgodbo gradi predvsem na podobi zanimive in privlačne destinacije na področju pohodništva in gorskega kolesarstva. Vse te krovne zgodbe so za svoje vzeli tudi turistični ponudniki in zdi se nam, da se odpirajo res lepe možnosti razvoja tržiškega turizma," je pojasnil vodja urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti na tržiški občini Vid Meglič.

Povezati želijo turistične ponudnike

Župan Borut Sajovic želi, da se Tržič uveljavi kot destinacija, ne zgolj kot izhod v sili za turiste, ki prenočitve ne najdejo v drugih krajih. Poudarja pa tudi, da bi v Tržiču potrebovali turistično agencijo, ki bi povezala vse turistične ponudnike in skrbela za trženje turističnih paketov. Turiste, ki v Slovenijo pridejo čez Ljubelj, želijo že ob vstopu v državo usmeriti in jih informirati o zanimivostih in ponudbi občine. Zdi se jim, da se v nasprotnem primeru prehitro peljejo mimo.

Udeleženci srečanja so podprli prizadevanja občine na področju razvoja gorskega kolesarjenja, še več dejavnosti pa želijo usmeriti v promocijo, označevanje poti na terenu ter izdelavo ponudbe z vodenimi turami. Kot glavni cilj si trenutno zastavljajo pregled turistične infrastrukture ter njeno sistematično urejanje z vizijo doseganja odličnosti.

Bogati načrti za prihodnost

Letos želijo razvijati tudi pohodništvo, kolesarjenje in zimska doživetja. Nadaljevali bodo projekt vzpostavitve info točke v Dovžanovi soteski, obnoviti želijo tematsko pot Konšca – na planincah luštno biti, nadaljevali pa bodo tudi razvoj Zelenice z začetkom urejanja dostopne poti ter pridobitvijo soglasja za izvedbo kolesarskih poti.

Vedno večji obisk

Na Zelenici so imeli lani 2.500 prenočitev, številka pa bi bila še večja, če bi imeli v zimskem času na voljo več postelj. Želijo si tudi ureditve ceste za reševanje ter oskrbovanje koče. S prvim letom poslovanja so zadovoljni tudi v Hotelu Sluga, kjer bodo tudi naprej sledili občinski strategiji glede gorskega kolesarjenja.

Vse več pohodnikov in nočitev imajo še v Taborniškem domu Šija, velik obisk pa je bil tudi v Koči na Kriški gori in Zavetišču v Gozdu, ki sta pod okriljem Planinskega društva Križe. V obeh kočah so obnovili kuhinji in izboljšali ponudbo za pohodnike, jadralne padalce in gorske kolesarje, ki jih je iz leta v leto več.

P. B.