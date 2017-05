Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Slovenska turistična borza poteka med 11. in 13. majem. Foto: STO Nekaterim, ki se letos tega dogodka udeležujejo prvič, so Slovenijo kot zanimivo turistično destinacijo in potencialno poslovno priložnost zagotovo približale mednarodne nagrade in priznanja, ki jih je v lanskem in letošnjem letu prejel slovenski turizem. Ta priznanja so dokaz, da se turizem v Sloveniji razvija v skladu z globalnimi trendi in smernicami, pri čemer se lahko samozavestno pomerimo z najboljšimi. Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo VIDEO Več kot 3.000 poslovnih s... VIDEO Že 20. turistična borza Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Več kot 3.000 poslovnih sestankov na Slovenski turistični borzi

Rekorden delež novih organizatorjev potovanj

12. maj 2017 ob 18:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Ljubljani že 20. leto zapored poteka največji poslovni dogodek slovenskega turizma - turistična borza. Osrednji del te poteka danes, ko so na vrsti poslovni sestanki. Teh bo več kot 3.000.

Vodilni predstavniki turističnih podjetij in organizacij, hotelov, turističnih agencij, zdravilišč, javnega sektorja v turizmu, kongresnih centrov in preostalih ponudnikov v turizmu se predstavljajo na vnaprej dogovorjenih 20-minutnih poslovnih sestankih.

Sestavni del turistične borze so tudi študijska potovanja, na katerih tuji udeleženci spoznavajo različne kraje in turistično ponudbo Slovenije. Tokrat jih je velika tura pred uradnim pričetkom SIW-a vodila po največjih znamenitostih Slovenije, tuji udeleženci pa bodo našo deželo lahko spoznavali tudi po zaključku borze na štirih različnih tematskih potovanjih. Izbirali so lahko med programom po naravnih posebnostih Slovenije, dobrem počutju in rekreaciji ali se odločili za potep po Plečnikovi Ljubljani in odkrivanju domače kulinarike.

Udeleženci borze prihajajo iz 42 držav, največ jih je iz Češke, Italije, Avstrije, Nemčije, Velike Britanije, Poljske, prvič iz Libanona. Borze se udeležujejo tudi podjetja iz bolj oddaljenih trgov, in sicer iz Japonske, Indonezije, Malezije, Avstralije, ZDA ...

Nagrade Slovenijo približale tujini

Ob jubilejni 20. izvedbi je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek izrazil zadovoljstvo nad udeležbo na borzi in njenim pomenom, prepričan pa je, da bodo številni poslovni dogovori in srečanja obrodili sadove ter da se bodo spletle tudi nove poslovne vezi: "Mnogi so v slovenskem turističnem gospodarstvu že našli zanesljivega poslovnega partnerja in prepoznali priložnosti za razvoj uspešnega sodelovanja. Nekaterim, ki se letos tega dogodka udeležujejo prvič, so Slovenijo kot zanimivo turistično destinacijo in potencialno poslovno priložnost zagotovo približale mednarodne nagrade in priznanja, ki jih je v lanskem in letošnjem letu prejel slovenski turizem. Ta priznanja so dokaz, da se turizem v Sloveniji razvija v skladu z globalnimi trendi in smernicami, pri čemer se lahko samozavestno pomerimo z najboljšimi."

Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije, je povedala, da se je borza v vseh teh letih uveljavila kot najpomembnejši poslovni dogodek slovenskega turizma, ki zagotavlja časovno in poslovno učinkovita srečanja s številnimi možnostmi za sklepanje odličnih poslov in spoznavanje različnih doživetij po Sloveniji. Dodala je, da je borza hkrati tudi priložnost za povečanje prepoznavnosti turistične ponudbe naše dežele na novih trgih.

Ko se srečata ustrezna ponudba in povpraševanje

Slovenska turistična borza ali na kratko SIW je nastala pred več kot 20 leti z željo po vzpostavitvi profesionalnega dogodka, ki bi poskrbel za učinkovito in inovativno promocijo domačega turizma. Iztok Altbauer, danes direktor Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč, je sodeloval pri njenem nastanku. "Leta 1996 smo ustanovili Center za promocijo turizma Slovenije, v katerem sem bil vodja oddelka za pospeševanje prodaje. Zavedali smo se, da potrebujemo neki profesionalni dogodek, na katerem bi se srečala ustrezna ponudba in povpraševanje. Tako smo že naslednje leto v mariborskem gledališču organizirali prvi SIW, na katerem je sodelovalo kakšnih 25-30 slovenskih ponudnikov, približno toliko je bilo tudi agentov iz tujine," se Altbauer spominja začetkov.

D. S.