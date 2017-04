Video: Hišo Stare trte si je ogledalo več kot pol milijona obiskovalcev

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Pred Hišo Stare trte na Lentu v Mariboru vsako leto slovesno opravijo tradicionalni rez Stare trte. Foto: BoBo Sorodne novice Rez trdožive Stare trte, ki korenine poganja po vsem svetu

21. april 2017 ob 18:12

Maribor - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Pred desetimi leti so na mariborskem Lentu odprli Hišo Stare trte. V njej je prodajalna vina, večkrat pa pripravijo tudi vinsko-kulinarične dogodke. Odprta je vsak dan, na leto jo obišče 50 tisoč ljudi, v desetih letih skupaj pa si jo je ogledalo več kot pol milijona obiskovalcev.

Ob obletnici odprtja so pripravili razstavo, zaživela pa je tudi spletna stran staratrta.si.

Leta 2005 je mariborska občina od Term Maribor odkupila spodnji del objekta v katerem je danes Hiša Stare trte. Desetletje zaprta gostilna v kateri so zastajale fekalije in vlaga je bila potrebna temeljite prenove, kateri so stanovalci nad njo sprva nasprotovali, a so dela vendarle stekla. V letu 2007 je tako mesto dobilo osrednjo turistično znamenitost, ki jo je do zdaj obiskalo več kot pol milijona ljudi.

Stavba ob kateri raste najstarejša trta na svetu je bila v 13. stoletju sestavni del mariborskega obrambnega zidu, v 16. so prizidali notranje prostore in ob njej zasadili trto. V šestdesetih letih prejšnjega stoletja, pa je bila ob gradnji jezu v Melju za hidroelektrarno v Zlatoličju že skoraj določena za rušitev.

"Ko so leta 1968 razpravljali, da se bo gladina Drave dvignila in da bo poplavilo vse tukaj, so razmišljali tudi o rušenju severne strani hiš na Vojašniški ulici. Torej tudi ta hiša ob kateri raste trta in trta z njo bi padla," je lani povedal mestni viničar Stane Kocutar.

Osrednjo mariborsko turistično znamenitost na Lentu letno obišče 50.000 obiskovalcev. V njej pa se vrstijo številni vinsko-kulinarični dogodki, ponuja pa tudi izjemno zbirko štajerskih vin in je odprta vse dni v letu.

D. S., Matej Korošec, TV Slovenija