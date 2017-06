Z avtobusom po Evropi – Flixbus v Ljubljani odpira nove povezave

Najavili nove direktne povezave in povečanje že obstoječih dnevnih prevozov

27. junij 2017 ob 18:59

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Evropski avtobusni prevoznik Flixbus je vstopil v sodelovanje s slovenskim avtobusnim prevoznikom Avrigom, ob tem pa so najavili tudi povečanje direktnih povezav iz Slovenije.

Na današnji novinarski konferenci so predstavniki Flixbusa in Avriga naznanili, da Ljubljana s četrtkom kot prvo slovensko mesto postaja izhodiščna točka Flixbusa za vožnje proti Dunaju in Bratislavi.

Direktor poslovnega razvoja Flixbusa za osrednjo in vzhodno Evropo Dean Čebohin je pojasnil, da podjetje, ki predstavlja največjo platformo za posredovanje prevozov potnikov v cestnem prometu po Evropi, ob prvi obletnici poslovanja na slovenskem trgu širi svojo prisotnost.

"Prvič po enem letu ima Flixbus tudi slovenskega partnerja, družbo Avrigo. Tako skupaj z Avrigom v Ljubljani odpiramo novo vozlišče," je povedal. Od vstopa na slovenski trg so sedem slovenskih destinacij neposredno povezali s 60 destinacijami v osmih evropskih državah. Poleg novih direktnih povezav na Slovaško in v Avstrijo je Flixbus povečal tudi število dnevnih povezav iz Slovenije, zlasti proti Nemčiji, Avstriji in Hrvaški.

Cilj Flixbusa pa po njegovih besedah ni le pripeljati nove potnike v in iz Slovenije, temveč tudi spodbujati trajnostne oblike mobilnosti in tako pomembno vplivati na spreminjanje potovalnih navad prebivalcev Slovenije in njenih obiskovalcev. "Doslej smo prepeljal že več kot 200.000 slovenskih potnikov," je navedel.

S podporo lokalnega partnerja Avriga, ki je hkrati eden pomembnejših avtobusnih prevoznikov v Sloveniji in ki se prvi pridružuje njihovemu omrežju, bodo slovenski trg po njegovem mnenju naredili še bolj dostopen tujcem.

Pri Avrigu osredotočeni na prihodnost

Direktor Avriga Sandi Brataševec je poudaril, da je Flixbus visokotehnološko podjetje z najnaprednejšimi pristopi, zato vstopajo v sodelovanje z njimi, saj ne želijo zaostajati za trendi. To bo pozitivno vplivalo tudi na njihove reference v tujini. Družbi imata skupno željo po optimizaciji prevozov potnikov v cestnem prometu ter zmanjševanju vpliva na okolje kljub spodbujanju rasti števila potnikov.

FlixBus je leta 2013, v svojem prvem letu delovanja, sicer prepeljal 3,3 milijona potnikov. Do konca leta 2016 je skupno število potnikov doseglo 60 milijonov, v družbi pa upajo, da bodo konec letošnjega leta število prepeljanih potnikov dvignili na 100 milijonov.

M. Z.