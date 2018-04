Z zvišanjem vstopnine nad pretirano gnečo na rtu Kamenjak

Novi cenik začne veljati 2. maja

7. april 2018 ob 12:27

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Cena dnevne vstopnice za vstop z avtomobilom v zaščiteno naravno območje rta Kamenjak se bo z 2. majem podvojila. Za prihod do priljubljenega kopališča in izletniške točke na skrajnjem jugu istrskega polotoka bo treba odšteti 80 kun (10,8 evra) namesto sedanjih 40 kun (5,4 evra), so za STA povedali v javni ustanovi Kamenjak.

Novi cenik so že objavili na spletni strani ustanove, a bodo višjo ceno obiskovalcem začeli zaračunavati na začetku naslednjega meseca, so pojasnili. Na občutno višje cene dnevne vstopnice za avtomobile so se odločili zaradi vse več vozil, ki povzročajo škodo v zaščitenem naravnem območju.

Vozniki parkirajo vsepovsod, ne da bi se ozirali na to, ali škodijo rastlinam in živalim na Kamenjaku, so pojasnili. V poletni sezoni so neznosne gneče tudi na lokalnih cestah, ki povezujejo Premanturo in Medulin s Puljem.

Študija vpliva obiskovalcev na okolje je pokazala, da je optimalno dnevno število avtomobilov 1700, na vrhuncu poletne turistične sezone pa se na Kamenjaku na dan gnete tudi več kot 2500 vozil. Če zvišanje cene dnevnih vstopnic ne bo obrodilo sadov, načrtujejo, da bodo prihodnje leto omejili dnevno število vozil. Če niti ta ukrep ne bo zmanjšal groženj zaščitenemu območju, razmišljajo, da bi Kamenjak v celoti zaprli za avtomobile.

Cene večdnevnih vstopnic nespremenjene

Kot alternativni prevoz že letos nameravajo uveljaviti električni vlakec. Cena vožnje bo ugodnejša kot je vstop z avtomobilom, so napovedali.

Cen drugih kategorij vstopnic, kot so večdnevne vstopnice za motorna vozila ali sezonske vstopnice za tamkajšnje prebivalce, ne bodo spreminjali. Med drugimi bo tridnevna vstopnica za avtomobile še naprej 180 kun (24,30 evra), letna vstopnica za prebivalce Pulja pa 300 kun (40,55 evra). Za pešce, kolesarje in tiste, ki prihajajo s plovili, pa bo vstop brezplačen tudi v prihodnje, so še dejali.

Znani turistični vodič Lonely Planet je poročal o rtu Kamenjak kot eni izmed desetih najbolj skritih plaž ob Sredozemskem morju. Podobne hvalospeve je pisala tudi svetovno znana revija National Geographic.