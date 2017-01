"Zadnja evropska diktatura" si obeta turistični razcvet

Ukinitev vizumov kot prvi korak

17. januar 2017 ob 09:49

Minsk - MMC RTV SLO

Belorusija je bila vedno nekaj posebnega - na prvi pogled s svojimi ravnicami, mrzlimi zimami in brez dostopa do morja nič kaj privlačna turistična destinacija, po drugi strani pa je država, ki slovi kot "zadnja diktatura v Evropi", vsekakor vredna posebne pozornosti.

V tej nekdanji sovjetski republiki se KGB-ju še vedno reče KGB, še vedno imajo smrtno kazen, prebivalci pa še vedno delajo na kmetijah v kolektivni lasti in v državnih distilarnah vodke. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) se Belorusija ponaša z neslavnim rekordom največje porabe alkohola na svetu, poleg tega pa se Minsk redno uvršča na rep lestvice evropskih prestolnic, kjer je kakovost življenja najvišja.

Na čelu države je zadnjih 22 let Aleksander Lukašenko, ki celo sam svojo politiko označuje kot avtoritarno in je kot edini poslanec glasoval proti odcepitvi Belorusije od Sovjetske zveze. Belorusija pač nikdar ni sledila utečeni evropski poti.

A Minsk si zdaj nadeja, da bo relativno zaprta država lahko kmalu postala vroča turistična destinacija stare celine. Prejšnji teden so iz urada predsednika sporočili, da državljanom 80 držav, vključno s celotno Evropsko unijo in ZDA, ne bo več potrebno v državo potovat z vizumom. Urdeba, ki stopi v veljavo februarja, se bo nanašala na tujce, ki v državo vstopajo prek mednarodnega letališča v Minsku, v državi pa bodo lahko brez vizuma ostali pet dni.

Odpiranje turizmu - in Zahodu

Kot poroča Washington Post, je razlogov za ukinitev vizumov kar nekaj - belorusko zunanje ministrstvo je že nakazalo, da upa, bo EU vrnila uslugo in podobno velikosušnost izkazala pri Belorusih, ki si želijo (brez vizuma) obiskati Evropo. Imajo pa oblasti nedvomno v mislih tudi turizem.

Belorusko ministrstvo za šport in turizem pričakuje, da bo število turistov naraslo za 20 odstotkov," je novinarjem povedal predstavnik ministrstva Vitalij Gricevič, ki je ob tem dodal, da so oblasti sprva ciljale na turiste iz "Evrope, Severne Amerike in Perzijskega zaliva".

Ukinitev vizumov spremlja vrsta drugih do turistov prijaznih potez oblasti - oktobra so za brezvizumska potovanja odprli območje vzdolž litovske in poljske meje in od takrat dalje naj bi tisti del obiskalo že več tisoč turistov. Novembra so nato oblasti napovedale, da nameravajo sodelovati s Svetovno turistično organizacijo (UNWTO), da bi posodobili belorusko turistično tržno znamko, ki se trenutno oglašuje s sloganom "Gostoljubnost brez meja".

Podzemna železnica v Minsku naj bi v pričakovanju zahodnih turistov začela obvestila za potnike vrteti tudi v angleščini, kot je to storila zadnjič, ko so v državo turisti drli v množicah - za svetovno hokejsko prvenstvo leta 2014, lokalni turistični uradi so nedavno izdali promocijske brošure v osmih jezikih. "Hoteli smo turistom ustrezno podati vzdušje spokojnosti, čistoče, udobja in popolne odsotnosti naglice," razlaga Irina Gordiyenko, vodja trženja v Nacionalni turistični agenciji, ki pravi, da ravno te kvalitete Belorusije najprej opazijo tujci.

Število turistov? Pičlih 137.400

Belorusija je sicer še daleč od turistične meke. Sodeč po uradni statistiki je državo leta 2014 obiskalo 137.400 tujih turistov, kar je izjemno malo - sosednja Litva, še ena nekdanja sovjetska republika, ki pa je za razliko od Belorusije prozahodna, je istega leta naštela 2,4 milijona turistov.

Večina turistov v Belorusiji prihaja iz Rusije in ostalih nekdanjih sovjetskih držav, ki za obisk ne potrebujejo vizuma. Večina obiskovalcev iz drugih koncev sveta potrebuje oz. je do zdaj potrebovala vizum, postopek njegovega pridobivanja pa je precej zapleten, zato so imeli samostojni potniki, ki niso potovali v okviru turističnih agencij, precej sitnosti.

Ruska naveza

In zakaj si torej Belorusija nenadoma želi privabiti tuje turiste? Kot piše Washington Post, obstajata dve zelo verjetni teoriji - in obe vključujeta Rusijo. Prva teorija je, da je majhno belorusko gospodarstvo že dolgo skoraj povsem odvisno od trgovine s svojo veliko sosedo. A ker se je rusko gospodarstvo v zadnjih letih - tudi zaradi zahodnih sankcij - znašlo v težavah, se je Minsk zdaj prisiljen ozreti drugam. In turizem je ena od panog, ki lahko samo še raste.

Istočasno so se politični odnosi z Moskvo zaradi ukrajinske vojne in ruske priključitve Krima vseeno malenkost ohladili, ukinitev vizumov pa bi laho bil še en majhen korak proti bolj odprtemu odnosu z Zahodom.

Manj jasno je, ali bo to vodilo tudi v bolj odprt beloruski sistem - organizacija Human Rights Watch je v svojem nedavnem poročilu zapisala, da se stanje na področju človekovih pravic še vedno ni prav nič izboljšalo. Oglašujejo pa nekateri Minsk kot "novo Varšavo", tako, da če iščete novo vzhodnoevropsko destinacijo, še neokrnjeno od turistov ...

