Zaprtje otoka Boracay, ki se iz raja spreminja v "greznico"

Davek dolgoletnega turističnega razcveta

5. april 2018 ob 10:48

Manila - MMC RTV SLO

Filipinske oblasti so napovedale začasno zaprtje popularnega turističnega otoka Boracay, ki se zaradi čezmernega turističnega navala in onesnaževanja spreminja v "greznico".

Polletno zaprtje otoka Boracay, ki leži dobrih 300 kilometrov južno od filipinske prestolnice Manile, bo veljalo za vse turiste, v veljavo pa bo stopilo 26. aprila. Odločitev je medijem sporočil predsednikov predstavnik za stike z javnostjo, ki je s tem končal ugibanja o usodi popularne turistične destinacije. Da je stanje na otoku nevzdržno in da bodo potrebni drastični ukrepi, je bilo namreč znano že nekaj časa.

Boracay je s svojimi sanjskimi peščenimi plažami velikokrat predstavljen kot sinonim in vzorčni primerek rajske turistične destinacije. Zaradi navala turistov, ki je od osemdesetih let prejšnjega stoletja čedalje večji, lokalno prebivalstvo z vedno večjimi težavami vzdržuje idilično podobo svojega otoka. Samo lansko leto je otok obiskalo skoraj 1,7 milijona turistov.

Preberite tudi intervju s Slovenko,

ki prebiva na otoku Boracay.

.

Ena glavnih težav, ki jih povzroča dolgoletni turistični razcvet otoka, je neregulirano postavljanje cevi, preko katerih se različne odplake iztekajo neposredno v morje. Med inšpekcijskim nadzorom kanalizacijskih objektov so filipinske oblasti ugotovile, da jih je velika večina – 716 od 834 – nima ustreznih dovoljenj. Februarja letos je dogajanje okoli kanalizacijske ureditve javno obsodil tudi filipinski predsednik Rodrigo Duterte, ki je vpletene obtožil, da rajski otok spreminjajo v "greznico".

Leta neuslišanih pozivov

Zaprtje otoka bo namenjeno predvsem pospešeni prenovi otoške infrastrukture in čiščenju otoka in morja. Vendar pa se z ukrepi vlade ne strinjajo vsi. Na Boracayju prebiva 17 tisoč prebivalcev in veliko od njih se preživlja s turističnimi dejavnostmi. Med šestmesečnim zaprtjem otoka naj bi sicer prejemali denar iz posebnega sklada, vendar jih večina trdi, da bi se dalo težave rešiti tudi na drugačen, manj drastičen način.

Veliko otočanov naj bi oblasti namreč že leta opozarjajo na problematično dogajanje na otoku, vendar so njihove prošnje po ureditvi razmer vedno naletele na gluha ušesa. "Prosili smo za pomoč pri ureditvi nedokončanih infrastrukturnih projektov, ki povzročajo probleme," je za CNN povedal Normeth Preglo, ki na otoku vodi šolo surfanja. "Zdaj moramo trpeti zaradi napak in neodzivnosti drugih," je še dodal.

Vsi vpleteni vseeno upajo, da bo po polletnem zaprtju in opravljeni sanaciji otok ponovno zaživel v vsem svojem sijaju.

M. Z.