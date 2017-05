Zeleno, ki te ljubim zeleno: za turizem s trajnostnim učinkom

Zeleni dan bo 12. junija gostila štajerska prestolnica

Slovenska turistična organizacija (STO) in Konzorcij Slovenia Green pripravljata prvi Zeleni dan slovenskega turizma, ki naj bi postal vsakoletna stalnica v prizadevanjih za trajnostno usmeritev Slovenije.

Potekal bo 12. junija v Mariboru, kjer bo najprej kongres turizma z učinkom, sledila bo med drugim podelitev priznanj Slovenia Green.

Na zeleni dan vabijo vse predstavnike destinacij in turističnega gospodarstva, ki si prizadevajo za trajnostni razvoj. "Z načrtovanim in usmerjenim razvojem trajnostnega turizma na ravni destinacij in ponudnikov, ki ga je STO zastavila v programu Zelena shema slovenskega turizma, se širi zavest o trajnostnem poslovanju, izvedeni ukrepi pa mnogim vključenim destinacijam in ponudnikom že prinašajo pozitivne rezultate," so v vabilu na dogodek zapisali v organizaciji.

Na prvem kongresu turizma z učinkom bosta Primož Šporar in Zef Berisaj iz skupine Brez dobička, ki združuje organizacije in programe, delujoče na področjih družbenih naložb, družbenih inovacij, družbenega podjetništva, pravnega svetovanja, mediacije in mirnega reševanja sporov, varovanja človekovih pravic ter zagovorništva, organizacije konferenc ter razvoja splošno koristnih dejavnosti in storitev za kakovost življenja, spregovorila o inovativnih družbenih storitvah ter priložnostih turizma z učinkom.

Predstavila bosta metodologijo oblikovanja turističnih produktov z učinkom. Sledila bo predstavitev primerov dobrih praks in izkušenj organizatorjev tovrstnih programov, v zaključnem delu pa se bodo na praktični delavnici pogovarjali o priložnostih za oblikovanje turizma z učinkom in razvijali ideje za programe.

Kongresu turizma z učinkom bo sledila podelitev priznanj Slovenia Green tistim, ki so zaključili pridobivanje zelenih znakov po programu Zelena shema slovenskega turizma. Kot poudarjajo na STO, je družina destinacij in ponudnikov z znakom Slovenia Green vedno večja, v Evropi pa velja za zgled organiziranosti v prizadevanjih za zeleni turizem.

STO je sicer prejemnica ugledne nagrade s področja trajnostnega turizma World Legacy Award, ki jo podeljuje revija National Geographic. Nagrado je osvojila v kategoriji trajnostnega upravljanja destinacije.

Prejemnike World Legacy Awards so razglasili marca v okviru svetovne turistične borze ITB Berlin. Nagrada za Slovenijo pomeni izjemno promocijo, saj nam prinaša vidnost, prepoznavnost, in to v segmentu trajnostnega turizma, ki je tudi naš cilj, je ob prejemu nagrade poudarila prva dama STO Maja Pak.

Nagrade World Legacy Awards prejmejo podjetja, organizacije ali destinacije, ki spodbujajo pozitivno transformacijo turistične panoge ter izkazujejo voditeljsko in vizionarsko vlogo na področju najboljših praks trajnostnega turizma. National Geographic jih podeljuje v petih kategorijah: spreminjanje Zemlje (Earth Changers), čut za destinacijo (Sense of Place), ohranjanje narave (Conserving the Natural World), vključevanja skupnosti (Engaging Communities) in upravljanje destinacij (Destination Leadership).

STO je slavila v tej zadnji kategoriji, kjer ocenjevanje temelji na trajnostnih praksah, okolju prijaznih pobudah ter zaščiti naravnega okolja in kulturne dediščine. Slovenija se je med tri finalistke uvrstila po uspešni prijavi in uspešno prestanem procesu ocenjevanja, ki je vključeval tudi štiridnevno ocenjevanje v Sloveniji.

Ob podelitvi nagrade so v National Geographicu med drugim Slovenijo izpostavili kot eno najbolj trajnostnih držav na svetu. Pohvalili so njeno gozdnatost in biotsko raznovrstnost, obsežno zavarovano naravno in kulturno dediščino ter 96-odstotno uspešnost na lanskoletnem ocenjevanju s strani nizozemske organizacije Green Destinations, ki je Slovenijo razglasila za prvo zeleno državo na svetu, pa tudi shemo zelenega turizma Slovenia Green.

