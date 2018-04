Zvonik mariborske stolnice ponuja vpogled v življenje požarnega opazovalca

Zgodovina stolpa je večini ljudi neznana

20. april 2018 ob 13:46

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Zvonik mariborske stolnice, ki je bil nekoč tudi požarna opazovalnica, je znova odprl vrata za obiskovalce, ki si lahko ob tem ogledajo tudi posebno muzejsko razstavo.

Na razgledno ploščad zvonika v središču štajerske prestolnice se lahko naključni obiskovalci in napovedane večje skupine povzpnejo vsak petek in soboto med 10. in 14. uro ter med 16. in 19. uro. Kot je pojasnila koordinatorica dogajanja na zvoniku Tadeja Vajdič, si obiskovalci ob obisku lahko ogledajo muzejsko razstavo Čuvajnica na stolpu.

Namen razstave je približati zgodovino stolpa tako turistom kot domačinom, saj večina ljudi, čeprav zvonik stoji v središču mesta vsem na očeh, o njem še vedno ve izredno malo.

Bivališče požarnih opazovalcev

V zvoniku stolne cerkve svetega Janeza Krstnika je nekoč delovala požarna opazovalnica, ki je skupaj z organizirano požarno obrambo delovala kot zaščita mesta pred uničujočimi požari, kakršni so mesto večkrat popolnoma razdejali. Na vrhu je bilo urejeno majhno stanovanje, kjer je prebival požarni opazovalec, ki je z udarci po zvonovih meščane opozarjal na nevarnost.

Mestne oblasti so opazovalnico leta 1933 zaprle, zadnjo požarno opazovalko, Antonio Weiss, pa odpustile. Zvonik je ostal zaprt in nedostopen za širšo javnost vse do leta 2012, ko je Pokrajinski muzej Maribor pod okriljem Evropske prestolnice kulture v čuvajnici na stolpu oz. prostorih zvonika postavil muzejsko zbirko.

Obiskovalci se tako lahko po 162 dobro zavarovanih stopnicah povzpnejo vse do muzejske zbirke, ki prikazuje dan v življenju požarnega opazovalca, pa tudi do zunanje razgledne ploščadi, kjer lahko zazvonijo na zvonček želja. S prostovoljnimi prispevki lahko omogočijo, da zvonik ostane prijazen in dostopen vsem ljubiteljem kulture in lepega razgleda.

Zvonik, ki stoji na Slomškovem trgu, vhod vanj pa je s Poštne ulice in je popolnoma ločen od vhodov v cerkev, je odprt sezonsko. Letos ga bo mogoče obiskati predvidoma do konca oktobra, za večje skupine pa je po predhodnem dogovoru ogled mogoč tudi zunaj odpiralnega časa.

M. Z.