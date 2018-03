Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Čeprav ciljajo predvsem na turiste, upajo, da bodo tudi domačini pogosteje avtomobile pustili doma in se na pot odpravili s kolesom. Foto: BoBo Sorodne novice Tudi na Bledu si bo mogoče izposoditi kolo Dodaj v

Prva večja izposojevalnica električnih koles v Mariboru

Ciljajo predvsem na turiste

24. marec 2018 ob 16:57

Maribor - MMC RTV SLO, STA

V Mariboru so v prostorih Zadruge BikeLab na Gosposki ulici odprli prvo večjo izposojevalnico električnih koles, vseh 15 je prispevalo podjetje Oven Elektro Maribor, ki je razvilo tudi posebno aplikacijo za najem koles.

Izposojevalnica, poimenovana OVeNtura, je na Gosposki ulici 11 v središču Maribora. Uporabnikom je na voljo 15 koles, ki si jih bodo lahko izposodili s pomočjo posebne aplikacije. Ta bo uporabnikom nudila tudi štiri turistične pakete, ki vodijo po poteh mesta Maribor, pa vse do Ptuja.

Projekt izvajajo v sodelovanju z Zavodom za turizem Maribor Pohorje ter zadrugo BikeLab. Ta bo izvajala celovito oskrbo in nadzor nad izposojo koles, naloga zavoda pa je promocija izposojevalnice in skrb za celovitost ponujenih turističnih paketov.

Kolesa imajo 60 kilometrov dometa

Ura izposoje kolesa stane štiri evre, celodnevni najem pa od osem do 14 evrov, odvisno od paketa. Kolesa imajo 60 kilometrov dometa, kar omogoča tudi izlete zunaj mesta. "Hitrost je 25 kilometrov na uro. Kolesa so v tem segmentu vrhunska in kot prvi ponudnik na tem področju računamo na dober rezultat," je v izjavi za medije ob odprtju izposojevalnice povedal direktor podjetja Miroslav Prešern.

Podjetje Oven Elektro Maribor se sicer ukvarja s proizvodnjo elektrike in obnovljivimi viri energije. "V podjetju se zavedamo, da je treba obstoječe storitve nenehno nadgrajevati. Zato je naš cilj razvijati storitve, ki bodo uporabnikom nudile nekaj več, hkrati pa doprinesle napredek, tako v razmišljanju posameznikov kot v razvoju naših storitev. Odprtje prve izposojevalnice električnih koles je tako le uvod v predstavitev in lansiranje celovite palete storitev v letu 2018," je še povedal direktor.

