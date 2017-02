V slovenskih gorah vsako leto več do okolja in družin prijaznih koč

Certifikati veljajo štiri leta

18. februar 2017 ob 11:15

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Od 164 planinskih koč, kolikor jih upravljajo slovenska planinska društva, se jih lahko s certifikati, ki dokazujejo, da so do okolju ali družin prijazna, pohvali že 47, poudarjajo na planinski zvezi.

S Planinske zveze Slovenije so ob tem sporočili, da so letos certifikat do okolja prijazne koče na novo podelili šestim kočam (prejeli so jih Dom dr. Klementa Juga v Lepeni, Dom na Menini planini, Planinski dom na Boču, Planinski dom Košenjak, Planinski dom pri Krnskih jezerih in Tumova Koča na Slavniku), certifikat družinam prijazne koče pa devetim (Domu na Peci, Domu na Šmohorju, Domu na Uršlji gori, Domu na Kofcah, Planinskemu domu Košenjak, Planinskemu domu na Uštah, Domu pod Storžičem, Planinskemu domu v Gorah in Tumovi koči na Slavniku).

Z dodelitvijo certifikata do okolja prijazne koče želijo zagotoviti do okolja prijazne in energetsko učinkovito upravljane koče, pojasnjujejo na PZS-ju, saj lahko udobje, ki ga pohodnikom in alpinistom ponujajo koče (od prh do ogrevanih sob in kulinarične ponudbe), z odpadki, porabljeno energijo in povečanim transportom obremenijo že tako občutljivo okolje.

S certifikatom do družin prijazna planinska koča pa želijo na PZS-ju v koče privabiti otroke in njihove starše in zagotoviti, da se bodo tam dobro počutili. Z nazivom do družin prijazne koče se tako ponašajo tiste koče, katerih delovanje je prilagojeno specifičnim potrebam družine. To med drugim pomeni, da je oprema koče prilagojena otrokom, ima denimo otroške stolčke, varovala, kotiček z igrali, prilagojene otroške porcije.

Certifikata veljata štiri leta, po tem pa jih morajo planinske koče obnoviti. V kočah certifikate dojemajo kot dodatno promocijo, prilagajanje obiskovalcem pa označujejo za svoje poslanstvo, so v sporočilu za javnost povzeli predsednika Planinskega društva Tržič Uroša Ahačiča.

T. K. B.