Ljubljana dobiva neposredno letalsko povezavo z Berlinom

Od začetka avgusta do konca oktobra leti trikrat tedensko

30. januar 2018 ob 16:17

Berlin - MMC RTV SLO

Letalski prevoznik Easyjet, ki z ljubljanskega letališča že leti v London, bo z 9. avgustom od tam vzpostavil še neposredno letalsko povezavo z Berlinom.

Letalske vozovnice za polete med slovensko in nemško prestolnico je na spletni strani britanskega nizkocenovnika že mogoče kupiti. Na progi bo letel trikrat tedensko, in sicer vsak torek, četrtek in soboto. Leti na berlinsko letališče Tegel so za zdaj napovedani le za čas poletne sezone, ki se izteče konec oktobra.

"Na tej povezavi že nekaj mesecev ni bilo letov, zato nam je v veliko veselje, da lahko znova povežemo ti glavni mesti," pravi Thomas Haagensen, generalni direktor družbe easyJet Europe.

"Glede na to, da je Nemčija največja gospodarska partnerica Slovenije, smo prepričani, da bo ta in vse naslednje povezave našega letališča z nemškimi mesti uspešna in bo bistveno pripomogla tudi k nadaljnji rasti števila nemških turistov v Sloveniji," dodaja Zmago Skobir, poslovni direktor Fraport Slovenija, družbe, ki upravlja Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana.

Na Easyjetu pravijo, da se cene začnejo od 20,37 evra naprej, kar velja za enosmerno vozovnico za eno osebo vključno z administrativnimi stroški in stroški kreditnih kartic, če z isto rezervacijo letita dve osebi.

Easyjet stopa v čevlje Air Berlina

Kot dodaja spletni portal Ex-Yu Aviation News, Easyjet na omenjeni progi ne bo imel konkurence. Bo pa to njegova tretja linija iz Ljubljane, ki jo zdaj povezuje z londonskima letališčema Gatwick in Stansted.

Slovenski letalski prevoznik Adria Airways leti v tri nemška mesta - München, Frankfurt in Hamburg.

Easyjet sicer z berlinskega letališča Tegel uvaja kar 23 novih prog. Tako namerava izkoristiti praznino, ki je nastala po propadu nemškega Air Berlina.

