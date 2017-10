Lufthansa prevzema 3.000 zaposlenih in 81 letal Air Berlina

Easyjet kupil 25 letal Air Berlina

14. oktober 2017 ob 18:18

Berlin - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Drugo največjo nemško letalsko družbo Air Berlin, ki je sredi avgusta razglasila insolventnost, bo za 210 milijonov evrov v veliki meri prevzela največja nemška letalska družba Lufthansa.

Poleg 81 letal bodo prevzeli tudi 3.000 od 8.500 zaposlenih. Nizkocenovna letalska družba Easyjet bo odkupila 25 Air Berlinovih letal, pogajanja o ceni še potekajo. Kljub temu pa bodo številne že kupljene letalske vozovnice za potovanje z Air Berlinom za naslednje mesece neveljavne.

Letalska družba Air Berlin se s finančnimi težavami in mankom dobička spopada že desetletje, 15. avgusta letos pa so razglasili insolventnost. Z državno pomočjo oz. posojili so obratovali še naprej, med tem, ko so potekala pogajanja o prodaji podjetja. Zanimala sta se Easyjet in Lufthansa, v četrtek so se dogovorili, da večji del podjetja prevzame Lufthansa, manjši del pa Easyjet. Lufthansa bo prevzela tudi podružnici Nikki in LGW.

"Prevzeli bomo tri tisoč zaposlenih z idejo, da s tem številom ljudi povečamo podjetje Eurowings. Upamo, da se bo pridružilo veliko ljudi z Air Berlina," je povedal izvršni direktor Lufthanse Carsten Spohr.

Rynair in Avstrija s pritožbami organom Evrope

Eurowings, nizkocenovna podružnica Lufthanse, bo tako obratovala z 80 letali več, kar pomeni dodatno naložbo v višini poldruge milijarde evrov. Naložbo je že odobril nadzorni svet. Vendar Lufthansa zdaj potrebuje še zeleno luč Evropske komisije. Čeprav je izvršni direktor Spohr izrazil prepričanje, da bodo tega do konca leta dobili, vse kaže, da ne bo tako lahko.

Pritožbo v Bruselj bo vložil Ryaniar, z argumentacijo, da ima Lufthansa 95 odstotkov deleža na nemškem trgu. V Lufthansi odgovarjajo, da je treba gledati celotno Evropo in ne le Nemčije. V Avstriji pravijo, da bo Lufthansa, ki ima v lasti tudi Austrian Airlines, s pridobitvijo še ene avstrijske družbe Nikki preveč dominanten v avstrijskem zračnem prostoru. To skrb bodo izrazili tudi Evropski komisiji.

Kaj prevzem pomeni za potnike? Tisti, ki so kupili vozovnice pred 15. avgustom za lete po 27. oktobru, bodo ostali brez leta in brez denarja. 27. oktobra bo tako poletelo zadnje letalo Air Berlin iz Münchna proti Berlinu. Na berlinskem letališču Tegel so rdeči znak družbe odstranili že v četrtek.

Lufthansa bi kupila še Alitalio

Lufthansa je medtem pokazala zanimanje tudi za nakup italijanske letalske družbe Alitalia, ki je prav tako v finančnih težavah, poroča italijanski The Local. Že omenjeni izbršni direktor Spohr je dejal, da Alitalia v dozdajšnjem obsegu sicer ni mogoče, so pa v Lufthansi zainteresirani za oblikovanje nove Alitalie, saj je Italija za Lufthanso pomembno tržišče.

Čas za ponudbe Alitalii se sicer izteče v ponedeljek. Rynair se je oktobra umaknil od svoje ponudbe, saj se spopada s pomanjkanjem pilotov, zaradi česar so bili prisiljeni odpovedati več letov, še poroča The Local.

J. R., Polona Fijavž, RTV Slovenija