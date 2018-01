Na krov Ryanaira zastonj le še z ročno torbico

Vodstvo želi izboljšati točnost letov

11. januar 2018 ob 21:51

Irska - MMC RTV SLO

Irska nizkocenovna letalska družba Ryanair bo ročno prtljago, ki jo bodo lahko potniki vzeli na krov brezplačno, omejila na en majhen kos.



Letalski prevoznik Ryanair je doslej svojim potnikom dovoljeval dva kosa ročna prtljage, manjši, kot je na primer ročna torbica (35 cm x 20 cm x 20 cm), in večji (v dimenziji ročne prtljage 55 cm x 40 cm x 20 cm), ki so jo lahko brez doplačila vzeli s seboj na letalski krov. Vendar od ponedeljka naprej ne bo več tako.

Drugi kos prtljage bodo s seboj na krov lahko vzeli le tisti potniki, ki bodo doplačali prednostno vkrcanje v višini 5,6 evra.

Vsi tisti, ki tega ne bodo storili, bodo drugi kos prtljage sicer lahko vzeli s seboj, vendar ga bodo primorani izročiti osebju družbe, po pristanku pa ga bo mogoče prevzeti na tekočem traku, skupaj s preostalo prtljago. Če potniki tega ne bodo želeli storiti, z letalsko družbo ne bodo mogli potovati.

Na krovu bodo potniki lahko obdržali le prtljago v velikosti ročne torbice ali prenosnega računalnika, ki je dovolj majhna (torej največ 35 cm x 20 cm x 20 cm), da jo bodo lahko pospravili pod sedež pred seboj.

Tako so se odločili zaradi prepočasnega vkrcavanja

Nova pravila pomenijo, da bo sedaj za tekočim trakom na letališčih prtljago prevzemalo veliko več potnikov, kot doslej.

Do sprememb v količini dovoljene ročne prtljage je prišlo zaradi letalskih zamud, ki so bile posledica prepočasnega vkrcanja potnikov. Pogosto jih je namreč ovirala velika količina ročne prtljage. Letalske zamude pa so družbo v letu dni stale skoraj 51 milijonov evrov.

Hkrati pa so pri največjem letalskem prevozniku v Evropi cene za oddano prtljago znižali s 40 na 28 evrov in povečali omejitev teže prtljage s 15 na 20 kilogramov.

K. Ši.