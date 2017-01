Najvarnejše letalske družbe - na vrhu azijske

Med evropskimi družbami najboljši nizozemski KLM

7. januar 2017 ob 11:15

Hannover - MMC RTV SLO/STA

Na vrhu lestvice najvarnejših letalskih družb se je znašla letalska družba Cathay Pacific iz Hongkonga. Od evropskih družb se je najbolje odrezal nizozemski KLM.

Kot kažejo izsledki študije Centra za vrednotenje podatkov o nesrečah potniških letal, se je na drugo mesto uvrstila družba Air New Zealand (Nova Zelandija), sledijo pa ji Hainan Airlines (Kitajska), Qatar Airways (Katar) in na petem mestu KLM. Tajvanska družba Eva Air je zasedla šesto mesto, za njo pa so se na lestvico uvrstile Emirates, Etihad Airways (obe Združeni arabski emirati), Qantas (Avstralija), Japan Airlines, All Nippon Airways (obe Japonska) in nemška Lufthansa.