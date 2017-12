Foto: Lake Minnewanka, prelepo jezero s podvodnim mestom duhov

V narodnem parku Banff

21. december 2017 ob 06:57

Calgary - MMC RTV SLO

Indijansko ime kanadskega jezera Lake Minnewanka je kar primerno - pravijo mu "Voda duhov". Jezero sredi Skalnega gorovja je bilo svoj čas lokacija živahnega letoviškega kraja, ki pa je bil po gradnji jezu popolnoma poplavljen in ga danes lahko obiščejo le še potapljači.

Na prvi pogled je Minnewanka, ki leži v narodnem parku Banff v provinci Alberta, videti kot vsako drugo jezero v tem koncu Kanade - mirno, fotogenično, prodorno modro, z veličastno kuliso gorskih očakov in zimzelenih dreves.

21 kilometrov dolgo in 142 metrov globoko jezero je že dolgo ena od osrednjih atrakcij parka, ki množično privablja kajakaše, pohodnike in gorske kolesarje. A mnogi obiskovalci se ne zavedajo, da je jezero v današnji obliki pravzaprav sodoben dodatek naravni krajini, območje pa je bilo pred poplavljanjem dom priljubljenega gorskega letovišča.

Minnewanka Landing, kot je bilo ime vasi ob vznožju Skalnega gorovja, je vse od leta 1888, ko je bila zgrajena, privabljala mestne srajce iz bližnjega Calgaryja. Takrat so namreč zgradili Beach House - hotel, zgrajen iz hlodov. V naslednjih letih je vasica zrasla na štiri avenije, tri ulice, več deset koč, številne hotele in restavracije ter več jezerskih poslovalnic, ki so goste popeljale na izlete z ladjicami po jezeru, ki je bilo takrat precej manjše.

Jez pomenil konec letovišča

Gorska idila se je začela počasi rušiti leta 1912 z gradnjo prvega jezu za hidroelektrarno, zaradi katerega je bil velik del Minnewanka Landinga poplavljen.

Kljub temu je letovišče v naslednjih dveh desetletjih še naprej cvetelo in so za dodatne počitniške namestitve zgradili še 42 koč, se je zgodba Minnewanka Landinga dokončno končala leta 1941, ko je bil zgrajen nov jez. Ta je gladino vode dvignil za 30 metrov, s tem pa požrl celotno vas.

"To je bil čas druge svetovne vojne in vsi so bili lačni moči," je za revijo Smithsonian povedal Bill Perry, arheolog pri kanadskih parkih (Parks Canada). "Calgary in okolica sta tisti čas znatno rasla in sta potrebovala več električne energije, zato so v Lake Minnewanka videli preprosto rešitev."

Mesto, zamrznjeno v času

Danes jezero skriva skrivni podzemni svet, ki ga večina ljudi - razen, če so potapljači - ne bo nikoli uzrla. Zahvaljujoč ledeniški ledeno mrzli vodi Minnewanke mnoge stavbe nekdanjega letovišča ostajajo skoraj popolnoma ohranjene, vključno s temelji hotela, pomoli, pečico, dimnikom, kletjo, mostom in pločniki. Vidni so celo temelji originalnega jezu, ki ga je zvezna vlada zgradila leta 1895, in temelji leta 1912 zgrajenega jezu (del tega si lahko ogledate v posnetku spodaj).

Perry ocenjuje, da se vsako leto v jezero spusti okoli 8.000 potapljačev, ki jih zanima njegova skrita preteklost. "Zaradi čiste mrzle vode se les tam spodaj dejansko dobro ohranja," razlaga. "Zato je Minnewanka postala tako priljubljena točka za lokalne potapljaške klube. Ogromno je za videti."

V bližini jezera je še nekaj tisočletij star staroselski tabor, v zadnjih letih pa so arheologi na tem mestu odkrili puščične osti, starodavno orožje, kamnito orodje in druge predmete, ki so jih uporabljala avtohtona ljudstva, ki so nekoč poseljevala te kraje.

K. S.