Na tajskih plažah začela veljati stroga prepoved kajenja

Strogi ukrepi za varovanje okolja

5. februar 2018 ob 18:32

Bangkok - MMC RTV SLO, STA

Tajsko je leta 2017 obiskalo več kot 35 milijonov turistov, ker pa njihovo število vsako leto narašča, so oblasti z namenom varovanja okolja na 24 priljubljenih plažah po celotni državi prepovedale kajenje.

Za prepoved so se odločili, ker so na plažah že večkrat opazili ogromne količine smeti, med katerimi prevladujejo prav cigaretni ogorki. Samo na plaži Patong so vsak mesec pobrali približno 140 tisoč ogorkov, kar predstavlja skoraj tretjino vseh odpadkov na tej plaži.

Različna opozorila za turiste

Turisti bodo ob vstopu na plažo na novi ukrep najprej opozorjeni z SMS-sporočilom, morebitne kršilce pa bodo potem večkrat opozorili še ustno. Ob morebitnem neupoštevanju opozoril bodo najprej kaznovani s kaznijo 2.571 evrov, potem pa jim grozi še zaporna kazen do enega leta.

Ukrep so sicer napovedali že novembra lani, a ga začenjajo uveljavljati šele letos. "Od prvega februarja sta na plažah prepovedani kajenje in odlaganje cigaret," so pojasnili v izjavi.

Vseeno pa kadilcev niso želeli popolnoma izključiti in so zanje uredili posebna območja, namenjena kajenju, je še pojasnil direktor Oddelka za marine in obalne vire Jatuporn Buruspat. "Vsak, ki si želi kaditi, mora to opraviti na posebej označenih območjih, in nikakor ne na plaži." Na eni izmed najbolj priljubljenih tajskih plaž so pripravili petdeset tovrstnih območij, ki se raztezajo na 5,5 kilometra, dodati pa jih nameravajo še več, tako kot nameravajo prepoved uveljaviti na več plažah.

Obiskovalci plaž med drugim cigaret ne smejo prižgati na otoku Koh Tao na jugu države, na plaži Patong v mestu Puket in Hua Hin na jugozahodu države.

P. B.