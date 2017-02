Video: Prepotoval 157 držav sveta in bil najtopleje sprejet tam, kjer so najbolj revni

Aidan Ellis-Patterson v gosteh pri našem novinarju

19. februar 2017 ob 20:23

Avstralskega popotnika Aidana je po tem, ko je obiskal kar 157 držav, pot zanesla v Slovenijo. Pravi, da imamo na Zahodu o mnogih državah in njihovih ljudeh zelo izkrivljeno podobo.

Štampiljk in vizumov se je nabralo za štiri potne liste. Čeprav je bil že na vseh celinah, pravi, da je glede na to, da jih je na svetu 196, še vedno veliko držav, v katerih ni bil. Od 40 držav, ki mu manjkajo na seznamu, so predvsem male otoške.

Novinar Televizije Slovenija Jan Konečnik je Aidana Ellis-Pattersona spoznal preko spletne platforme Couchsurfing. Gre za to, da nekomu, ki obišče tvoje mesto, za nekaj dni ponudiš brezplačno prenočišče. Pri gostitelju v Gambiji je nastala tudi njegove profilna fotografija na aplikaciji. "Bil sem v neki vasi. Otroci še niso videli belca, nekateri so bili prestrašeni. To je osupljivo doživetje, saj ni veliko krajev na svetu, kjer se te prestrašijo zaradi barve kože," pripoveduje popotnik.

Največ so mu dali tam, kjer so imeli najmanj

"Včasih prideš h komu, ki nima niti luči, ker v koči ni elektrike. Da napolniš telefon, moraš skozi vas kilometer ali dva daleč, da prideš do človeka, ki si je kupil električni agregat. Na njem je 50 ali 60 priključkov za polnjenje telefonov," opiše.

Največ so mu dali tam, kjer so imeli najmanj, pravi. "Zlasti v državah Bližnjega vzhoda in Severne Afrike, ki se večini zdijo najnevarnejši kraji na svetu. kdo bi sploh hotel iti tja? Ljudje tam pa so neverjetni," priznava.

In kakšni smo Slovenci? "V primerjavi z Avstrijo in Nemčijo je precej drugače. Ljudje so zelo prijazni, zato mi tu kar ugaja," nam polaska Aidan.

V Avstraliji živel zares skromno

Letno porabi okoli 10.000 evrov. V Avstraliji je delal kot učitelj, živel zares skromno, pri hrani gledal na vsak cent. "Nimam avtomobila, v službo sem šel peš. Varčeval sem, kolikor sem le mogel. Nisem hodil v lokale, restavracije, samo delal sem," se spominja.

Tri dni po tem pogovoru so Aidana že zasrbele noge. Z Dunaja bo odletel v Mozambik. Obiskal bo še še zadnje države, ki mu manjkajo v mozaiku črne celine.

Prispevek Jana Konečnika za TV SLO si lahko ogledate v priloženem videu spodaj:

