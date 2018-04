Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Danes bomo govorili o učinkovitosti kampanj za varnost v prometu. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Avtomobilnost 112: Kako povečati varnost v prometu

Dvanajsta spomladanska Avtomobilnost

13. april 2018 ob 14:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

V 112. Avtomobilnosti smo govorili o marketingu. Kaj nas bolj zadene, krvavi šok ali smeh? Preverili smo, koliko na blatnih klancih zmore hibridni štirikolesni pogon in testirali enoprostorca za fatalke in "mačote". Ekskluzivno smo intervjuvali Jeana Todta, na koncu pa vas povabimo na dve popolnoma različni vrsti testiranj.

V 112. Avtomobilnosti smo govorili o tem, kaj bi morali spremeniti, da bi zmanjšali število prometnih nesreč. S sogovorniki smo se vprašali, kaj deluje. So to šokantni spoti ali manj šokantni, ki dajo misliti.

Nato smo preverili, koliko na terenu zmore hibridni štirikolesni pogon, pri čemer bomo za referenco vzeli legendarni poltovornjak s klasičnim mehanskim štirikolesnim pogonom.

V drugem delu oddaje smo vam predstavili enoprostorca, v katerem ne boste zgolj mama in oče.

Pogovorili smo se z Jeanom Todtom, predsednikom mednarodne avtomobilistične zveze FIA in posebnim odposlancem Združenih narodov za področje varnosti prometa, ki je obiskal Slovenijo in ocenil tukajšnje stanje.

V novicah se dotaknemo Škodinih delavcev, ki so zahtevali višje plače, in tega, kako se je Daimler odločil pogovarjati s svojim največjim posameznim delničarjem ter Norvežanov, ki so predstavili koncept samovozne kontejnerske tovorne ladje na elektriko.

Nato smo začeli s prvim resničnostnim primerjalnim testom, v katerem bomo v prihodnjih treh tednih s tremi izbranci z različnimi mobilnostnimi potrebami ugotavljali, kateri pogonski sklop izbrati, bencinski, dizelski ali hibrid.

Na koncu pa smo vas povabili še na poseben test s pomočjo zelo posebnega simulatorja.

Martin Macarol