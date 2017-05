Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Kar desetina voznikov se v prometu spopada z različnimi fobijami. Pomagamo vam jih spoznati in se z njimi spoprijeti. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Avtomobilnost 92: Fobije v prometu

Sedemnajsta spomladanska Avtomobilnost

19. maj 2017 ob 07:00

MMC RTV SLO

V 92. Avtomobilnosti smo začeli z novo serijo prispevkov, s katerimi želimo opozoriti na težave v vožnji zaradi fobij pred različnimi situacijami v prometu. Med drugim vam predstavimo ljubitelje starodobnikov in pokažemo testa prenovljenega VW golfa in mercedesa GLC coupé.

Pripravili smo prvi prispevek o fobijah, ki so povezane s prometom in s katerimi se spoprijema kar desetina voznikov. O tem smo se pogovarjali s psihologom, voznico, ki premaguje strah pred vožnjo, in z vodjo kabinskega osebja pri Adrii Airways.

V Arboretumu Volčji Potok smo spoznali ljubitelje starodobnih avtomobilov, ki na vprašanje, ali raje vozijo ali »šraufajo«, odgovarjajo, da se najraje družijo.

V novicah smo predstavili nove avtomobile na slovenskem trgu, med drugim alfo romeo stelvio, hondo civic in toyoto prius plug-in.

Pripravili smo test prenovljenega volkswagen golfa, ki dokazuje, zakaj je imenitnejši od koncernskih seat leona in škode octavie ter ocenili tudi Mercedesovega športnotenerenskega kupeja GLC, nišni avtomobil, ki na uspešen, a vseeno neracionalen način združuje vrline popolnoma različnih avtomobilskih razredov.

Martin Macarol