Angleški milijarder želi oživiti duh land rover defenderja

Nastajanje novega britanskega terenca

18. februar 2017 ob 09:16

London - MMC RTV SLO

Ustanovitelj kemijskega giganta Ineos, Jim Ratcliffe načrtuje proizvodnjo novega terenskega vozila, ki bo zapolnilo praznino, nastalo po upokojitvi legendarnega land rover defenderja. V razvoj in proizvodnjo, ki bo potekala v Združenem kraljestvu, bo vložil več sto milijonov evrov.

Podjetje Ineos, ki se ukvarja s proizvodnjo in prodajo kemijski snovi in goriv, bo za razvoj terenskega vozila ustanovilo nov oddelek, imenovan Ineos Automotive. Čeprav vse skupaj izhaja iz Retcliffove ljubezni in strasti do legendarnega Land Roverjevega terenca, ne gre le za muho, ki si jo lahko milijarder privošči.

Eden od vodilnih mož v Ineosu, Tom Crotty je povedal, da so opravili šestmesečno študijo, s katero so želeli ugotoviti, če je mogoče proizvajati klasičnega terenca, ki ustreza globalnim okoljevarstvenim zahtevam, ter, ali ga je mogoče proizvajati po ceni, ki je primerna za ciljno skupino kupcev.

Prvi primerki leta 2020

Pri Ineosu, ki sodi med večje britanske proizvajalce, menijo, da se lahko dobra praksa prenese na kakršen koli proizvod, obenem pa vedo, da nimajo vsega potrebnega znanja, zato že iščejo strokovnjake z avtomobilskega področja. Cena terenca, ki bo namenjen kmetovalcem, gozdarjem, avanturistom ali zgolj entuziastov, naj bi znašala okoli 50 tisoč evrov, prvi primerki pa bi lahko bili na voljo leta 2020. Njihova želja je, da bi avtomobil nastajal v Združenem kraljestvu, kljub temu pa niso izključene tudi druge lokacije v Evropi. Proizvodni cilj je od 15 do 20 tisoč vozil na leto, tovarna pa bo prinesla približno tisoč delovnih mest.

Ratcliffe je odkrit oboževalec land rover defenderja, ki je zadnjič zapeljal s tekočega traku januarja 2016. Defender je gotovo navdih za nastanek novega terenca, ki pa bo, tako Ratcliff, prinesel velik tehnični napredek.

Kljub strasti britanskega milijarderja in premišljenim načrtom, Ineos ne bo imel lahkega dela, saj bo tudi v tem nišnem razredu ekstremnih terenskih vozil imeli nekaj tekmecev. Poleg Toyote namreč tudi Jaguar Land Rover, ki obnavlja stare defenderje in za leto 2019 napoveduje novi model, tu še ni rekel zadnje besede.

Martin Macarol