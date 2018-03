Audijevim zaposlenim skoraj pet tisoč evrov nagrade

Dodatek za zaposlene

16. marec 2018 ob 13:57

Ingolstadt - MMC RTV SLO

Audi je leta 2017 zabeležil odlične finančne rezultate, zato bo bogato nagradil svoje zaposlene. Vsak bo ob majski plači prejel še dodatek v višini 4.770 evrov.

Majska izplačila plač bodo za 60 tisoč Audijevih zaposlenih, ki delajo v tovarnah v Ingostadtu ter Neckarsulmu precej bolj bogata kot po navadi. Nemški proizvalec jim bo ob odličnih prodajnih rezultatih minulega leta v zahvalo poleg redne plače izplačal nagrade v višini 4.770 evrov. Letošnji dodatek so zahvaljujoč večjim prihodkom in večjemu dobičku povečali za več kot 50 odstotkov v primerjavi z lanskim, ki je znašal 3.150 evrov.

Od leta 2011

Ob tem je član uprave Audi AG, Wendelin Göbel povedal, da se njihovi zaposleni vsak dan 100-odstotno zavzemajo za podjetje, s to nagrado pa se jim želijo zahvaliti za njihov trud in lojalnost. Lani so zaposleni prejeli 3.150 evrov. Audi svoji delavcem izplačuje tovrsten dodatek od leta 2011 po dogovoru z generalnim svetom zaposlenih v Audiju na podlagi kolektivne pogodbe nemškega sindikata kovinske in elektroindustrije IG Metall trade union.

Vest o dodatku za Audijeve zaposlene prihaja nekaj dni po nagradi za zaposlene v Volkswagnu, ki so ob plači tokrat prejeli dodatnih 4.100 evrov letnega dodatka. Bogate nagrade so sad zelo uspešnega leta 2017 za celotni Volkswagnov koncern, ki je dosegel 6,2-odstotno povečanje prihodkov oziroma pridobil 230,7 milijarde evrov več kot lani.

Martin Macarol