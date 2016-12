Avtomobilski oblikovalci so nam razkrili trike pri oblikovanju vozil

Oblikovanje oz. oblika je tisto, kar odloča pri nakupu. Lepi avtomobili se najbolje prodajajo. Superzvezdniki avtomobilskega oblikovanja so nam predstavili nekaj svojih trikov.

Oblika pogosto vsebuje podrobnosti, ki so plod dolgotrajnih meritev, gore izračunov. Že samo za dosego aerodinamičnega učinka oblikovalci in inženirji skupaj prebijejo nešteto ur v vetrovnikih in podnebnih komorah. V vrhunskih oblikovalskih izdelkih ima vsak poteg svinčnika svojo zgodbo, svojo idejo, svoj namen.

Z nekaj praktičnimi primeri vam torej ponujamo vpogled v akademijo oblikovanja.

Oblikovalski triki vozila optično podaljšajo, razširijo, znižajo

"Lepo oblikovanje prepoznajo po vsem svetu. Veliko oblikovalskih ikon v različnih kulturah sprejemajo z enako gorečnostjo," je ekipi Avtomobilnosti na avtomobilskem salonu v Los Angelesu, kjer so razkrili povsem novo Mazdo CX-5, povedal Kevin Rice, direktor oblikovanja pri Mazdi. Razkril nam je nekaj trikov pri oblikovanju nove, druge generacije športnega terenca.

"Pokrov smo potisnili nekoliko naprej in ga povišali. Nizek avto naj bi bil bolj športen. Mi smo ravnali nasprotno. Pokrov je dvignjen, da je zaradi pospešene stranske linije hitrejši in daljši. To je dejstvo. Ker smo prekršili pravila, je avto še bolj športen," pojasnjuje Rice. In tudi na pogled je ta kompaktni športni terenec, ki bo na slovenske ceste zavil spomladi, daljši. Trik je v tem, da mora biti linija, ki poteka vzdolž celotnega boka, pravilno uravnotežena.

Avtomobilski oblikovalci se pogosto zatekajo k tradiciji. Pri načrtovanju nove CX-5 so se zavestno odločili za navdih v tradicionalni japonski estetiki, kjer sta pomembni čistost in preprostost. Ugotovili so, da ima tradicionalna estetika veliko energijo. "V novo CX-5 smo vnesli občutek čistosti. Temu rečemo lepota z odvzemanjem. Bolj gre za to, kaj lahko opustiš, kot zato, kaj dodaš. Tudi zato sta pri prihodnji Mazdi CX-5 zelo opazni čistost in preprostost. Nikakor pa to ni minimalizem. S tem bi vozilu odvzeli dušo," pravi Rice.

Kaj imajo skupnega kamni v reki in Audi Q2?

Njegov kolega pri Audiju, Matthias Fink, zadolžen za zunanjo obliko, nam je na modelu Q2 razložil, zakaj so linije pri oblikovanju vozil tako pomembne: "Stranska linija poteka od zadnje luči vse do žarometa spredaj. Vzeli smo oster nož in izrezali del tega. S tem izrezom smo dali obliki svoj podpis. Ustvarili smo tudi vizualni učinek. Bočna linija je veliko nižja. Zato je bok nad kolesom zelo visok. To je vizualni učinek, ki spominja na ragbista. Glava tiči med visokimi rameni," pojasni nove smernice oblikovanja pri Audiju, kjer so zadnja leta poslušali veliko očitkov, da sta si A4 in A6, ali pa Q3 in Q5, na daleč podobna kot jajce jajcu. In Q2 je izjema, prav tako Q8, ki ga bodo v konceptni obliki pokazali na avtosalonu v Detroitu čez dobra dva tedna.



Q2 je poseben tudi zaradi personalizacije in robustne zasnove, ki so jo dosegli z na videz povsem enostavnimi triki. C-stebriček je v kontrastni barvi s karoserijo, zato učinkuje vpadljivo: "Veliko se igramo z optičnimi učinki," pravi Fink in to razloži na primeru strehe Q2-ja, ki deluje športno nizka, kot pri limuzinah: "Tako nizka je videti, ker smo linijo podaljšali z ostro linijo zadnjega stebrička, ki jo podpira zadnji usmernik zraka. Stebriček smo stisnili. Ker smo ga porezali z obeh strani, je kabina videti nizka. A ni. Tako se le zdi. Ko sedite zadaj, je nad glavo še veliko prostora." Enako je z zadnjim oknom. Ker je senca usmerjevalnika zraka precej velika, je okno videti stisnjeno in nizko, avtomobil pa zelo širok.

Povsem enostaven trik so uporabili pri kolotekih, ki so obarvani kontrastno s karoserijo. "Zato ima avto terenski videz. S črno barvo okoli koles smo avtomobil optično dvignili od tal. Videti je, da imajo kolesa več prostora, zato je videz terenski. Če bi bila celotna karoserija enake barve, se avto približa kolesom. Zniža se in kljub enaki geometriji dobi popolnoma drugačen videz," dodaja oblikovalec, ki nam je razkril, da je navdih za zunanjo obliko Q2-ja iskal v naravi. "Vozniki našega novega Q2-ja so mladi. Ob tem sem pomislil na kamen v reki. Kamni z reko prepotujejo na tisoče kilometrov. So gladki, sprani in zaobljeni. Podobni so si kot jajce jajcu. Kamni na začetku reke, kjer je ta še mlada, imajo robove, kote in ostre linije. Vsak kamen je poseben. To sem želel pokazati pri Q2-ju.“

Mercedesa je treba prepoznati na daleč

Kaj pa o oblikovalskih trikih pravi slovenski guru oblikovanja in šef zunanjega oblikovanja pri Mercedes-Benzu Robert Lešnik? Lešnik je najnovejšim mercedesom vtisnil novo oblikovalsko filozofijo, ki temelji na čistih linijah, ki morajo pri zunanjem opazovalcu vzbuditi čustva. Zelo pomembne je, da opazovalec že na daleč opazi, za katero znamko vozil gre. Drugo je oblikovanje površin. Lešnik pravi, da želijo imeti najbolj okrogle, napete in seksi površine. Nadrobnosti, kot so žarometi in druge linije, ne postavlja v ospredje.

Prav nasprotno je pri BMW-ju, kjer želijo, da posamezne linije opazovalec opazi že na daleč. Domagoj Đukec, šef zunanjega oblikovanja pri BMW-ju, pojasni, da za njihove avtomobile uporabljajo različne teme. "Če je avto dražji, so njegove linije višje. To mu daje status in dolžino," pravi Hrvat, rojen v Nemčiji. Tipično za BMW mora biti poudarjanje športnosti, saj so bavarska vozila znana po dinamični vožnji. Kdor kupi BMW, pričakuje, da se bo vozil najbolj športno, in to mora izražati tudi dizajn, pravi Đukec.

Neusmiljena pogajanja za kljuko vrat

Za konec se nam zdi pomembno omeniti tudi obliko nove Toyote C-HR. Nekaj, česar na prvi pogled opazovalec niti ne opazi, je zelo pomembno. To je kljuka zadnjih bočnih vrat, ki je skrita v karoserijo vozila. C-HR je zaradi tega detajla videti kot dvovratni športni kupe, pa čeprav gre za petvratni model. Zgodba, ki jo je razkril Hirojuki Koba, glavni inženir za C-HR, je še posebej zanimiva. Koba ni želel zapustiti sestanka s finančno upravo, dokler mu ta ni zagotovila visokih finančnih sredstev za razvoj in oblikovanje kljuke bočnih vrat. Pa čeprav jo zdaj izdelujejo le za en svoj model. Lahko bi uporabili poceni rešitev univerzalne kljuke, a potem C-HR ne bi bil podoben kupeju.

V zadnji letošnji oddaji Avtomobilnost smo se posvetili tudi avtomobilskemu oblikovanju.

