Zaradi novega stanarda sta zamujala kar dva modela Bentleyevi modeli so obtičali v čakalni vrsti za meritve po novem standardu WLTP, kar je prineslo zamude in izgubo dobička.

Bentley v resnih težavah zaradi uvedbe standarda WLTP

Težaven prehod

21. november 2018 ob 08:40

London

Pri Bentleyu so priznali, da jim ni uspelo se pravočasno pripraviti na novi preizkusni režim po standardu WLTP, kar je privedlo do posledic, ki so bile skoraj katastrofalne.

Kot je povedal Bentleyev prvi mož, Adrian Hallmark, pri Bentleyu niso pravočasno pripravili svojih avtomobilov na nove evropske standardizirane meritvene postopke za porabo in izpuste WLTP. To jim je po Hallmarkovih besedah prineslo zelo velike težave. Najnovejše finančno poročilo skupine Volkswagen namreč razkriva, da je Bentley v prvih devetih mesecih letošnjega leta izgubil kar 137 milijonov evrov v primerjavi z enakim obdobjem lani.

Zamude pri bentaygi in continentalu GT

Hallmark je za Automotive News Europe povedal, da so Bentleyevi avtomobili obtičali v čakalni vrsti za testiranja po režimu WLTP, ki je stopil v veljavo 1. septembra. Dodal je, da niso pravočasno rezervirali zmogljivosti in določili prednostnih postavk v okviru nekaterih skupinskih procesov, kar bi omogočilo pravočasno potrditev. Zaradi te zamude so morali prestaviti predstavitev priključno hibridne izvedbe športnega terenca bentayga, ki bo prišel na trg marca prihodnjega leta. Predstavitev priključno hibridne bentayge so preložili zato, da bi lahko testirali volumenske modele. Zaradi zamud pri testiranju so prodali med 300 in 400 primerkov bentayge manj, kot so sprva načrtovali. V Evropi preprosto ni bilo zmogljivosti za izvajanje testov, zato so morali biti neusmiljeni pri določanju svojih prioritet. Postopek WLTP je povzročil tudi zamudo pri uvedbi najbolj prodajanega hišnega modela, kupeja continental GT pred predstavitvijo bentayge.

Finančno poročilo med razlogi za izgube v letu 2018 navaja pozno uvedbo modela continetal GT ter težave zaradi tečajnih razlik. V prvih devetih mesecih letošnjega leta je Bentley s 6.643 vozili zabeležil 11-odstotni padec prodaje.

Hallmark je še povedal, da načrtujejo ponovno poslovanje z dobičkom že v zadnji četrtini letošnjega leta ter napovedal dobiček tudi za prihodnje leto. Gre za leto, ki predstavlja prehod na nov, boljši poslovni model, ki bo v prihodnjem letu ponovno prinesel normalno raven dobičkonosnosti.

