Poudarki Jeep razmišlja o novem najmanšem modelu

Meril bi manj kot štiri metre v dolžino Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Novi najmanjši jeep bi lahko prevzel pandino mesto v tovarni skupine FCA v Pomiglianu na jugu Italije. Foto: MMC RTV SLO Sorodne novice Jeep compass: prilagajanje trendom brez odrekanja Bo skupino FCA kupil Hyundai? Panda za potikanje po brezpotjih Dodaj v

Bo »baby jeep« dobil zeleno luč?

Najmanjši jeep

25. januar 2018 ob 08:58

Milano - MMC RTV SLO

Pri Jeepu naj bi zelo resno razmišljali o proizvodnji novega majhnega terenca, ki bi se uvrstil pod sedanji vstopni model renegade.

Prvi mož znamke Jeep, Mike Manley je na avtomobilskem salonu v Detroitu novinarjem povedal, da bi bil novi model namenjen predvsem evropskim kupcem ter kupcem na drugih globalnih trgih, kjer gredo majhni avtomobili dobro v prodajo.

Po poročanju italijanskega časopisa La Stampa, bo najmanjši jeep, če bo dobil zeleno luč, v dolžino meril manj kot štiri metre, proizvajali pa ga bodo v tovarni Jeepovega lastnika Fiat Chrysler Automobiles v Pomiglianu blizu Neaplja v Italiji. V Pomiglianu trenutno nastaja fiat panda.

Dobavitelji so za Automotive News Europe povedali, da v skupini FCA razpravljajo o proizvodnji malega jeepa v Pomiglianu že od začetka leta 2017, pri čemer naj bi projekt od takrat večkrat ustavili in ga ponovno zagnali.

Najmanjši jeep naj bi bil zasnovan na platformi Mini skupine FCA, na kateri so zasnovani fiat panda, fiat 500 in lancia ypsilon. Fiat 500 in lancia ypsilon nastajata v tovarni Tychy na Poljskem, kamor naj bi leta 2020 preselili tudi proizvodnjo nove fiat pande.

Veliki šef skupine FCA, Sergio Marchionne je na lanskem avtomobilskem salonu v Ženevi povedal, da se bo panda selila iz Pomigliana leta 2019 ali 2020 ter s tem v tovarni naredila prostor za bolj zahtevne modele.

Majhnih ni veliko

FCA v Evropi ponuja štirikolesno gnano in najbolj terensko naravnano pando cross, ki v dolžino metra 3,7 metra, edina druga manj kot štiri metre dolga terenska modela pa sta trenutno suzuki jimny in ignis, medtem ko ford ecosport meri 4,1 metra.

Pred potrditvijo projekta pa morajo novemu modelu zagotoviti spoštovanja vredne terenske zmogljivosti, ki bodo v skladu z Jeepovim genskim zapisom.

Končna odločitev bi lahko bila znana junija, ko bo skupina FCA predstavila načrt za obdobje od leta 2018 do 2022.

Martin Macarol