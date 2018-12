Poudarki Hiperšportnik PF0 bi lahko bil najmočnejši serijski avtomobil

Poganjali ga bodo štirje elektromotorji z močjo 1.417 kW Električni hiperšportnik naj bi bil najhitrejši serijski avtomobil na svetu.

Bo to najmočnejši serijski avtomobil na svetu?

Automobili Pininfarina PF0

3. december 2018 ob 08:30

München - MMC RTV SLO

Podjetje Automobili Pinifarina pripravlja svoj hiperšportni avtomobil PF0, ki ne bo le zelo privlačen, temveč naj bi bil tudi najmočnejši serijski avtomobil na svetu.

Znano je, da bo model PF0 poganjal električni pogonski sklop, ki ga bo zagotovil hrvaški Rimac. Podjetje Automobili Pininfarina je potrdilo, da bo za pospešek od 0 do 100 kiloometrov na uro potreboval manj kot dve sekundi ter presegel 300 kilometrov na uro v manj kot 12 sekundah. Vemo torej, da bo zelo hiter. Po podatkih Auto Express naj bi imel po en elektromotor za vsako kolo ter premogel skupno moč 1.417 kilovatov (1927 KM) in 2.300 Nm navora, s čimer ne bo le močnejši ob bugatti chirona, temveč bo tudi najmočnejši serijski avtomobil na svetu. S tem bo namreč malce močnejši tudi od Rimacovega concept two, ki razvije 1.407 kilovatov (1.914 KM). Jasno je torej, da želijo pri novonastalem podjetju izdelati najboljši hiperšportnik na svetu.

Z gladkimi linijami

Pred kratkim so potrdili, da bo za obliko poskrbel italijanski oblikovalski studio Pininfarina, pri čemer gre za ločeno podjetje od Automobili Pinifarina, ki ima sedež v Münchnu. Avtomobil bo odlikoval nov oblikovalski jezik “Pura” s čim manj režami in odprtinami za čim boljše aerodinamične lastnosti.

Izdelali bodo le 150 primerkov, za vsakega pa bo treba odšteti najmanj 1,5 milijona funtov oziroma 1,68 milijona evrov.

Martin Macarol