Poudarki Amazon pripravlja spletno trgovino za avtomobile

Najprej v Združenem kraljestvu, nato drugje po Evropi Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V Italiji je na Amazonovi strani že mogoče kupiti nekaj Fiatovih modelov. Foto: Amazon Sorodne novice Amazonova trgovina prihodnosti – brez blagajn, trgovcev in ustavljanja Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bomo na Amazonu kmalu kupovali tudi avtomobile?

Spletna prodaja avtomobilov

17. junij 2017 ob 15:50

Luksemburg - MMC RTV SLO

Gigant spletne prodaje Amazon resno načrtuje začetek prodaje avtomobilov prek spleta. Jeklene konjičke bo najprej začel ponujati evropskim kupcem.

Amazon v okviru oddelka Amazon Vehicles že ponuja podporo pri iskanju avtomobilov z opisi, ocenami, in priporočenimi cenami ter jih usmerja do uradnih trgovin prodajalcev, kjer lahko poiščejo rezervne dele in druge poprodajne storitve za svoje avtomobile.

Zdaj pa se pripravlja tudi na prodajo avtomobilov. Kot poroča AvtoNews, je za to že najel Cristopha Moellerja, nekdanjega specialista za avtomobilsko industrijo pri svetovalnem podjetju Oliver Wyman.

Moeller je ob tem povedal, da se pri Amazonu ukvarja s področjem opreme za prvo vgradnjo v avtomobile OEM (original equipment manufacturer).

Postopna širitev

Spletni gigant trenutno vzpostavlja novo enoto v Luksemburgu, od koder bo zagnal spletno prodajo avtomobilov, najprej v Zruženem kraljestvu in nato na drugih evropskih trgih. V ta namen naj bi že nekaj časa zbiral ekipo dobro plačanih svetovalcev s področja avtomobilske industrije.

Neimenovani vodilni enega od avtomobilskih proizvajalcev je povedal, da Amazon teži k vzpostavitvi novega stebra v tem poslu v obliki testnih voženj. Eden od odgovornih za stike z javnostjo pri velikanu Fiat-Chrysler pa je izjavil, da Amazon na tem področju nekaj načrtuje.

Pri Amazonu za zdaj ne želijo komentirati svojih načrtov na evropskem trgu, pri čemer ni še jasno, ali bodo začeli ponujati nove ali rabljene avtomobile. Lani so na svoji italijanski spletni strani amazon.it začeli prodajati nekaj Fiatovih modelov ter marca program razširili s ponudbo dolgoročnih najemov.

Martin Macarol