Altualni C4 ni več rosno mlad, zato ga bo nadomestil C4 cactus. Foto: Citroën

Citroën se bo poslovil od modela C4

30. oktober 2017 ob 12:57

Citroën bo ustavil proizvodnjo kombilimuzine C4, ki do leta 2020 ne bo dobila naslednika. Njeno vlogo bo v tem času prevzel prenovljeni cactus.

Odločitev, da C4, vsaj za zdaj, ne bo dobil naslednika, pojasnjuje Citroënov trud pri prenovi modela C4 cactus, ki bo tako postal njegov edini igralec v C segmentu.

Cactus bo tako po novem nagovarjal veliko večjo skupino kupcev, zato so Francozi poskrbeli, da je postal bolj udoben, bolj varen in bolj eleganten. Med drugim so mu namenili novo vzmetenje s progresivnimi hidravličnimi dročniki, ki bo tako prvič na voljo v Evropi.

Naslednik modela C4 ne bo nared pred letom 2020 ali 2021, medtem ko bo prenovljeni C4 cactus prispel v prodajne salone na začetku prihodnjega leta.

Vodja produktnega načrtovanja, Xavier Peugeot je za Autocar povedal, da je aktualni C4 sedem let star, zato so morali sprejeti odločitev. Proizvodnjo bodo ustavili, njegovo mesto pa bo zasedel C4 cactus.

Premišljena nadgradnja

Poleg omenjenega hidravličnega vzmetenja je cactus s prenovo dobil kar 80 odstotkov novih karoserijskih delov ter bolj premijski videz sprednjega dela z več kromiranimi okrasnimi elementi. Med drugim pa so mu namenili tudi bolj udobne sedeže z novo, bolj obstojno poliuretansko peno. Iz nekakšnega rahlo alternativnega križanca se je tako z videzom kot z opremo prelevil v kompaktno kombilimuzino.

Linda Jackson je ob tem povedala, da s takšnim vzmetenjem in takšnimi sedeži cactus ponuja udobje 21. stoletja. Toda tu gre še za nekaj več, gre za dobro počutje in duševni mir.

