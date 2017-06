Civic type R je najhitrejši avto s pogonom na sprednji kolesi

Zmogljivosti nove honde civic type R

8. junij 2017 ob 08:35

Tokio - MMC RTV SLO

Honda je razkrila nekaj zanimivih podatkov o novem civicu type R. Ta za razliko od evropskih modelov nima umetnih omejitev. Stotico doseže v 5,7 sekunde in neha pospeševati šele ko doseže hitrost 272 kilometrov na uro.

O novi japonski petvratni raketi smo vedeli že skoraj vse. V njenem opisu smo pogrešali le nekaj številk, a pri takšnem avtomobilu je pomembna prav vsaka malenkost. In ravno zaradi teh “malenkosti” je novi type R tako zelo poseben. Ena izmed teh je podatek o končni hitrosti. Ta znaša 272 kilometrov na uro, kar pomeni, da gre za najhitrejši avtomobil s pogonom na sprednji kolesi na svetu. Drugi podatek pa se nanaša na pospešek, ki pravi, da se od 0 do 100 kilometrov na uro izstreli v 5,7 sekunde. Jasno je, da dvolitrski prisilno polnjeni štirivaljnik VTEC zmore še več, a pri pospeševanju z mesta ne more le prek sprednjih koles naenkrat prenesti na asfalt vseh 235 kilovatov (320 KM) in 400 Nm navora.

Zelo drugačen

Ni kaj, gre za avtomobil, ki se od običajnega civica močno razlikuje. Vzvojna trdnost karoserije povečana kar za 38 odstotkov. Vzmetenje ohranja zasnovo z vpetjem McPherson spredaj ter večvodilnim vpetjem zadaj, a z ustreznimi predelavami za zmanjšanje navora na volanu pri šprotni vožnji. Velika pozornost je posvečena tudi aerodinamiki. Velik zadnji spojler pri velikih hitrosti potiska avtomobil k tlom, za stabilnost skrbi tudi bolj pokrito podvozje, profili na strehi pa preprečuje vrtinčenje zraka.

Dvolitrskemu štirivaljniku, ki smo ga spoznali že pri prejšnji generaciji njamiočneješega civica, so dodali 10 “konjev (7 kW), ročni šeststopenjski menjalnik pa ima posebno funkcijo. Ob prestavljanju v nižjo prestavo pri športni vožnji elektronika samodejno dvigne vrtljaje in s tem prepreči morebitno blokiranje koles.

Podatek o porabi goriva pri takšnem avtomobilu ni najpomembnejši, a vseeno ... Uradni podatki pravijo, da na 100 kilometrov v mešanem ciklu porabi le 7,7 litra neosvinčenega bencina ter v okolje izpusti 176 gramov ogljikovega dioksida na kilometer.

Martin Macarol