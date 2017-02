Do prostega parkirnega mesta hitro s pomočjo aplikacije

Napredno parkiranje

12. februar 2017 ob 07:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Če bi bili vozniki sproti obveščeni o prostih parkirnih mestih, bi čas parkiranja lahko močno skrajšali. Vse več mest je zato svoje garažne hiše in celo parkirna mesta na ulici povezalo z aplikacijami prenosnih telefonov in avtomobilskimi navigacijskimi napravami. A povsod sistem ne deluje, kot bi moral. Tak primer je Dubrovnik.

V hrvaškem turističnem biseru so na ulice namestili magnetne senzorje, ki so vgrajeni v cesto, v skladu s smernicami Evropske komisije. Tako so senzorji zaščiteni pred vandali in vozili za čiščenje cest. Senzorji zaznajo vsako spremembo, ki se zgodi na parkirišču in to spremembo s pomočjo interneta pošiljajo naprej v veliki računalniški center v hrvaškem Telekomu. Tam zbirajo vse informacije. Sistem prepozna, ali je vozilo prijavljeno v sistemu, hkrati pa tudi opozarja, če nekdo nima dovoljenja za parkiranje na mestu, ki je rezervirano za druga vozila.

Pametno parkiranje deluje po metodi elektronskega plačila, brez posredovanja blagajnika. Tako plačilo se izvede s postavljanjem male naprave v samo vozilo na način, da se vsaka minuta parkiranja plača v realnem času.

Parkirna mesta zasedena po pol leta

V Dubrovniku torej vedo, kdo uporablja ta parkirna mesta, vedo, katero parkirno mesto je zasedeno in katero ne. To lahko vozniki povežejo z navigacijskim sistemom v realnem času. Posodobitev prinaša številne prednosti, saj voznikom ne bo treba več toliko krožiti po mestu, kar pomeni prihranek pri času in gorivu, hkrati vozila manj onesnažujejo.

"Čudovito, vendar je to treba razumeti v kontekstu širše politike parkiranja, katere glavni vidik je, da lahko stanovalci parkirajo neomejeno. Ti na teh mestih res dolgo puščajo vozila. Nekateri avtomobili se niso premaknili po šest mesecev," je v oddaji Avtomobilnost pojasnil škotski profesor prometnega projektiranja Tom Rye in dodal, da tu tehnologija ne pomaga. "Treba jo je uporabljati v sobesedilu s tistim, kar želite doseči, in s širšo politiko upravljanja parkirnih mest. Če se ta ne obnese, tehnologija ne pomaga."

Baza prostih parkirišč v več kot 6.000 mestih po svetu

Aplikacije za prenosne telefone, ki iščejo prosta parkirna mesta, sicer niso novost. Že desetletje deluje Parkopedia. Gre za bazo skoraj 40 milijonov parkirišč v več kot 50 državah sveta, tudi v Sloveniji. Tehnologija omogoča, da prek spletne ali mobilne aplikacije najdete prosto parkirno mesto tudi v večjih slovenskih mestih. S Parkopedio se je pred kratkim povezal velikan na področju prenosnih navigacijskih naprav Garmin, ki je ponudil navigacijsko aplikacijo za pametne telefone z več desetmilijonsko bazo parkirišč Parkopedie. Aplikacija voznika ali voznico napoti do najbližjega parkirišča, kjer so na voljo prosta parkirna mesta.

