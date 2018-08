Ekipa Mal na zrak ostala brez spektakla

Vlogarji

30. avgust 2018 ob 10:17

Anglija - MMC RTV SLO

Ekipa vlogarjev Mal na Zrak, ki jo v Avtomobilnosti spremljamo na poti na Škotsko, je ostala brez motociklističnega dirkaškega spektakla. Vseeno so lahko okusili vzdušje, ki ga prinaša MotoGP in se naužili nekaj angleškega humorja.

Ekipo vlogarjev Mal na zrak smo v Avtomobilnosti z nasveti za varno pot pred tednom dni pospremili na avanturo življenja. Na Škotskem bodo obiskali rojstni kraj Johna Boyda Dunlopa, ki je pred 130 leti izumil prvo pnevmatiko. Svoje pustolovščine bodo snemali v videovlogih.

Zdaj je za njimi izkušnja v Silverstonu, kjer bi morali stiskati pesti za Valentina Rossija, a je muhasto vreme na otoku prvič v zgodovini preprečilo, da bi bila dirka na dirkališču, ki je nastalo na skoraj šest kilometrov dolgi stezi Kraljeve zračne flote iz druge svetovne vojne, odpovedana. Slovenski avanturisti so kljub temu, da so ostali brez spektakla in osme zmage Italijana na VN Velike Britanije, do konca ohranili nasmeške na obrazu, morda tudi zaradi tipičnega humorja angleških navijačev, ki se jih je kljub mrazu in dežju na tribunah zbralo kar 90 tisoč.

Vlogarji so se pomešali navijače in nastal je zanimiv video, ki si ga lahko ogledate pod člankom.

Gr. Pr.