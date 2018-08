Poudarki Električna reinkarnacija isette

Električna reinkarnacija legendarne isette

14. avgust 2018 ob 09:20

V Švici se je rodil avtomobilček, ki bo pritegnil pozornost marsikaterega nostalgika. Imenuje se microlino, oblikovan je v slogu legendarne isette, poganja pa ga elektrika.

Mestni avtomobilček microlino je duhovni naslednik legendarne isette, ki je prišla na trg kmalu po drugi svetovni vojni. Zamislil si jo je in zasnoval italijanski industrialec ter lastnik podjetja Iso, Renzo Rivolta. V Italiji je nastajala od leta 1953 do leta 1956, toda pravi uspeh je mali dvosedežnik doživel s prevzemom pravic od bavarskega BMW-ja. Iso jih je namreč izdelal le okoli 1.500, pod Bavarci pa jih je do leta 1962 iz tovarne prišlo kar 160 tisoč.

Pot microlina, ki oblikovno zvesto posnema isetto, vključno z vrati na sprednjem delu avtomobila, pa gre v obratni smeri. Zasnovali so ga namreč v švicarskem podjetju Micro Mobility Systems AG, nastajal pa bo v Italiji v sodelovanju s podjetjem Tazzari iz Imole, ki je specializirano za proizvodnjo mikro avtomobilov.

Rojen za mesto

Avtomobilček meri 2,4 metra v dolžino in tehta le 450 kilogramov. Poganja ga elektromotor z močjo 15 kilovatov (20 KM), opremljen pa je lahko z baterijo z zmogljivostjo 8 kW/h ali 14,4 kW/h. V prvem primeru z enim polnjenjem prevozi okoli 120, v drugem pa okoli 215 kilometrov. Za pospešek od 0 do 50 kilometrov na uro potrebuje pet sekund in doseže 90 kilometrov na uro končne hitrosti.

V teh dneh je podjetju uspelo pridobiti evropsko homologacijo, kar bo omogočilo, da bo že septembra na ceste zapeljalo prvih 25 primerkov. Prodaja bo najprej stekla v Švici na začetku prihodnjega leta ter se pozneje razširila na druge evropske trge.

Cena malčka ni še natančno določena, pri čemer na spletni strani proizvajalca navajajo, da bo treba zanj odšteti okoli 12 tisoč evrov.

Martin Macarol