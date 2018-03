Električni križanec, ki ga zelo dobro poznajo številni Štajerci

23. marec 2018 ob 10:08

Ženeva - MMC RTV SLO

Kako bodo električni avtomobili spremenili avtomobilski svet, je ekipi Avtomobilnosti razložil Ian Callum, glavni oblikovalec pri Jaguarju, kjer so predstavili popolnoma električnega križanca i-pace. Proizvajajo ga v Magnini tovarni v Gradcu. Tja se vsakodnevno na delo vozi tudi precej Slovencev.

Magnina tovarna v Gradcu je dobila pomembno nalogo, da v njej sestavljajo prvega Jaguarjevega električnega križanca, ta je bil eden izmed serijskih modelov, ki je bil na avtomobilskem salonu v Ženevi v središču pozornosti strokovne in splošne javnosti. Zakaj? Zato, ker z njim Jaguar med prvimi vstopa v svet električnih križancev, ki naj bi, tako kot klasični športni terenci, v prihodnosti prevzeli štafetno palico priljubljenosti med kupci. Na začetku bo edini pravi konkurent tesla model X., kmalu pa pričakujemo še Audijev električni SUV.

Nekaj novega, svežega

Pomemben je tudi zato, ker v avtomobilski svet prinaša številne novosti. V primerjavi s klasičnimi športnimi terenci ponuja občutno več prostora v potovalni kabini, hkrati pa so tehnične karakteristike in vozne sposobnosti izjemne. Tudi oblikovno predstavlja nekaj popolnoma svežega. Na razstavni prostor Jaguarja so v Ženevi drli oblikovalci skoraj vseh avtomobilskih znamk in le pritrdilno kimali z glavami ob pogledu na električnega i-pacea.

"Zelo navdušen sem. Gre za skupek novih inženirskih tehnologij. Motor je električni in nič več konvencionalni. Z oblikovalskega, torej mojega vidika, pa imam veliko več svobode. Imamo veliko več možnosti za ustvarjanje, saj je na voljo več prostora v avtomobilu," pogovor za Avtomobilnost začenja Ian Callum, glavni oblikovalec pri Jaguarju, in dodaja: "Na drugi strani pa moramo seveda zadovoljevati merila varnosti, tudi testov trčenj." Kaj novega torej prinaša električno vozilo z vidika oblikovalca? Ta pove, da ne potrebujejo več dolgega pokrova motorja, saj tam ni velikega motorja. Zato lahko več prostora namenijo potnikom. Potniška kabina je večja, širša … "Če sem čisto odkrit, gre za revolucijo. Sam se že neskončno veselim naslednje generacije električnih avtomobilov," pravi Callum, ki se je še enkrat dotaknil svobode oblikovanja: "Tako je, kot če bi v roke dobili rolko, desko, vse preostalo je lahko plod naše domišljije." Seveda so bili pri oblikovanju jaguarja i-pace tudi veliki izzivi in zahteve. Morali so gledati na to, da bo videti kot pravi SUV, da bo bolj oddaljen od tal. Po navadi pa so baterije vgrajene v pod vozila."

Elektrika in brodenje po vodi?

Je res, da lahko brodi po pol metra visoki vodi? "Res je. Tako kot druga SUV-vozila naše znamke ima terenske sposobnosti. Del tega je tudi premagovanje določenih vstopnih in izstopnih kotov, brodenje po vodi … po pol metra visoki. In to zmore zelo varno. Smo preizkusili," se ob odgovoru nasmehne Callum, ki nam je pojasnil, da nimajo le kupci radi športnih terencev, tudi oblikovalcem so všeč. To pa zato, ker imajo velika kolesa in so zaradi tega videti zabavnejši in drznejši. Ljudje pa jih imajo po mnenju sogovornika radi zato, ker se v njih počutijo bolje, varneje, pregledneje, sedijo višje. "Razumem jih. Če niso preveliki, so v urbanih okoljih odlični. Prodajne številke kažejo na to."

Pri oblikovanju športnih terencev, ki morajo biti videti kot športna, dinamična vozila in hkrati terenska vozila, je oblikovalsko pravilo pravilna uporaba linij, ki morajo biti tako dramatične, da človek ob pogledu na avtomobil opazi dinamičnost. Pri Jaguarju so strokovnjaki za oblikovanje dinamičnih vozil, saj je dinamika zapisana v njihovem DNK. Zaupal nam je, da so se pri i-paceu z linijami spogledovali tudi s športnim modelom f-type.

Callum spada med izkušenejše avtomobilske oblikovalce, zato natančno ve, kdaj je česa na avtomobilu preveč. Pravi, da je odlika dobrega oblikovalca disciplina: "Vedeti moraš, kakšen je cilj in kaj želiš doseči. S preveč linijami velikokrat lahko ne dosežeš učinka, kot si ga želiš."

Kljub temu je električni i-pace futurističen, kolikor se je le dalo. Še vedno pa je po mnenju sogovornika videti zelo športno, saj "tudi je dinamično vozilo. Sam že imam ideje, kako bi lahko bila videti naslednja generacija, saj smo tega dokončali pred letom in pol. Jaguarjeva dediščina je, da izdelujemo športne avtomobile."

