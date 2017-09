Glajenje gubic za kupe in kabriolet razreda S

Mercedes-Benz S coupè

5. september 2017 ob 07:12,

zadnji poseg: 5. september 2017 ob 08:31

Stuttgart - MMC RTV SLO

Mercedes bo čez nekaj dni v Frankfurtu predstavil prenovljeni kupe razreda S. Tako kot prenovljena limuzina tudi kupe prinaša manjše estetske popravke zunanjosti, nov motor in nove asistenčne sisteme, tu pa je tudi nov napredni štirikolesni pogon.

Tako kot v nižjih razredih tudi v razredu najbolj luksuzni gran turismov nihče ne more spati na lovorikah. Bentley je v teh dneh razkril novo generacijo modela continental GT, Mercedes pa mu odgovarja z osveženim kupejem razreda S.

Elegantni kupe s trikrako zvezdo ni potreboval velikih sprememb. Zato so oblikovalci pod vodstvom Roberta Lešnika skoraj neopazno preoblikovali sprednji odbijač, sprednja žarometa s tehniko LED in zadnja s tehniko OLED, ki predstavlja novost v avtomobilski industriji in podarja luči večji občutek globine ter bolj definirano svetlobo. Zadaj vidimo nove zaključke izpušnih cevi, ena od opaznejših novosti pa je motorna maska Panamericana za športne različice AMG.

V notranjosti najdemo na dotik občutljive gumbe na volanskem obroču in instrumentno ploščo, ki jo še vedno sestavljata velika, 31,2-centimetrska (12,3-palčna) zaslona, ki ju po novem prekriva enotna steklena površina.

Osvežen nabor asistenčnih sistemov med drugim vključuje sistem Active Distance Assist, ki tako kot do zdaj ohranja varnostno razdaljo od vozila pred seboj, vendar zdaj deluje v večjem razponu hitrosti. Sistem Active Steering Assist deluje tudi ob slabše vidnih oznakah na cestišču in v bolj zaprtih ovinkih.

S pametnim štirikolesnim pogonom

Prenovljeni kupe bo po novem med drugim na voljo s štirilitrskim turbobencinskim V8 s 345 kilovati (469 KM), omeniti pa velja tudi najzmogljivejši različici AMG S63 s štirilitrskim V8-strojem s 450 kilovati (612 KM) in AMG 65 z mogočnim V12, ki razvije 463 kilovatov (630 KM). Ena od posebnosti modela S63 je štirikolesni pogon 4matic+, ki omogoča tudi vožnjo s pogonom le na zadnjih kolesih.

Enako osvežitev so možje iz Stuttgarta namenili tudi uživaški različici z zložljivo platneno streho. Obe bomo lahko prvič videli v živo na avtomobilskem salonu v Frankfurtu, ki bo odprl svoja vrata prihodnji teden.

Martin Macarol