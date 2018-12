Poudarki Posebni nissan GT-R50 gre v proizvodnjo

Izdelali jih bodo 50, stal bo 990 tisoč evrov Nissan je potrdil maloserijsko proizvodnjo modela GT-R50, ki je nastal v sodelovanju z Italdesignom. Foto: Nissan Sorodne novice Po Nissanu tudi pri Mitsubishiju odstavili Carlosa Ghosna Ločitev Renaulta in Nissan bi bila preveč krvava Dodaj v

Jubilejni nissan GT-R za milijon evrov

Nissan GT-R50

8. december 2018 ob 08:00

Jokohama - MMC RTV SLO

Pri Nissanu so potrdili maloserijsko proizvodnjo jubilejnega modela GT-R 50, ki je nastal v sodelovanju z oblikovalsko hišo Italdesign. Izdelali jih bodo 50, za vsakega pa bo treba odšteti najmanj 990 tisoč evrov.

Nissan je junija na festivalu hitrosti v Goodwoodu predstavil zelo poseben prototip kupeja GT-R. Avtomobil je doživel izjemno pozitiven odziv javnosti in potencialnih strank. Zato so se pri Nissanu odločili za serijsko proizvodnjo. No, gre za maloserijsko proizvodnjo, saj so potrdili, da bodo izdelali 50 primerkov ter ob tem objavili prve fotografije "serijske različice".

Privlačni kupe je nastal v sodelovanju z italijanskim oblikovalskim studiem Italdesign iz Torina, ki letos praznuje 50. obletnico obstoja. Prihodnje leto pa se bo z abrahamom srečal tudi slavni GT-R.

Osnova modela GT-R50 je torej nissan GT-R in bo za razliko od prototipa, ki je bil odet v kombinacijo zlate in sive, na voljo tudi v številnih drugih barvah

Nismovih 720

Serijsko različico bo poganjal enak motor kot prototip iz Goodwooda. Gre za ročno sestavljen 3,6-litrski bencinski V6, ki so ga v oddelku Nismo v primerjavi serijskim korenito predelali in nadgradili. Namenili so mu večji turbopuhali, večje hladilnike stisnjenega zraka, bolj vzdržljivo gred in bate, šobe vbrizga z večjim pretokom, optimiziran sesalni in izpušni sistem ter kup drugih izboljšav, s katerimi jim je uspelo iz njega iztisniti 529 kilovatov (720 KM) moči in 780 Nm navora.

Avtomobil so opremili tudi z ojačanim dvosklopčnim šeststopenjskim menjalnikom ter diferenciali in pogonskimi gredmi, ki omogočajo varen prenos ogromne moči na vsa štiri kolesa. Podvozju so namenili Bilsteinove prilagodljive blažilnike DampTronic.

Avtomobil močno presega serijski GT-R na vseh področjih, tudi glede cene, ki pred obdavčenjem v posamezni državi znaša 990 tisoč evrov. A verjamemo, da za 50 premožnih navdušencev to ne bo ovira.

Martin Macarol