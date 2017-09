Kdaj lahko otroka prestavimo iz jahača?

Prevoz otrok

16. september 2017 ob 07:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pri izbiri otroškega sedeža za v avtomobil ni pomembna samo teža in starost otroka - pomembnejša je višina otroka. Marsikateri starši prehitro vzamejo otroški stol iz avtomobila in zato delajo vožnjo nevarno.

Starši se za otroške sedeže brez naslona, t. i. jahače, velikokrat odločajo, ker so cenejši, enostavnejši za prestavljanje iz avtomobila v avtomobil, ob namestitvi jahača brez naslona vse ožje zadnje klopi modernih avtomobilov omogočajo prevoz treh otrok in ne le dveh.

A strokovnjaki opozarjajo na nevarnost sedežev brez naslona in vedno priporočajo nakup sedeža z naslonom. V Veliki Britaniji je v organizaciji izdelovalca otroških sedežev potekala celo kampanja proti uporabi "jahačev", otroških sedežev brez naslonjal v avtomobilih.

Jahači z naslonom ščitijo tudi v primeru trka z boka

Teja Oblak iz podjetja Recaro Slovenija pravi, da so varnostni testi pokazali, da je veliko boljši jahač z naslonom, saj ponuja veliko boljšo zaščito v primeru trka z boka. To pomeni, da sta prsni koš in glava otroka zaščitena.

"Samo spodnji del jahača, torej tisti brez naslona, otroku ne nudi bočne zaščite, zato sta ogrožena prsni koš in glava, hkrati pa ne nudi nobene opore za glavo, niti ko otrok zaspi. Otrok se nagne ali na eno ali na drugo stran, to pa pomeni tudi napačen potek varnostnega pasu, ki mora potekati čez prsni koš, ne pa čez sredino otrokove rame. Če se otrok nagne na drugo stran k vratom, varnostni pas poteka neposredno čez vrat, kar je tudi nevarno, saj lahko varnostni pas otroka poreže po vratu,“ pojasni Oblakova.

Vsi jahači z naslonom naj bi bili taki, da lahko vzglavni del povišujejo, ko otrok raste. Se pravi, da se prilagaja njegovi višini. Jahač se lahko uporablja tudi na prednjem sedežu. Zakon tega ne prepoveduje. Tako kot večina ljudi zmotno misli oziroma niso poučeni. Je pa prvi pogoj, da uporablja otrok za svojo višino in starost ustrezen otroški sedež.

Pomaknite sedež nazaj

Ker imajo otroški stolčki ojačano školjko, so za dodatnih 10 do 15 centimetrov približani armaturni plošči avtomobila in s tem tudi zračni blazini v njej. Zaradi tega se priporoča umakniti avtomobilski sedež za od 10 do 15 centimetrov nazaj, da se izniči razdalja do zračne blazine. Zračna vreča ostane vključena in je ne izklapljamo. Pri lupinici je treba zračno blazino izklopiti.

Inštruktorji varne vožnje na dogodkih pogosto ozaveščajo starše, stare starše in vse, ki imajo stik z otroki, kako se pravilno pripne otrok, bodisi v jahač bodisi lupinico. Če otrok ni pripet pravilno, je ogrožena njegova varnost v primeru nepredvidenega dogodka na cesti. Pri pripenjanju otroka v jahač z naslonom, je zelo pomembno, da pravilno speljemo varnostni pas. To pomeni, da zgornji del speljemo skozi vodilo za zgornji del varnostnega pasu, ki tudi omogoča, da varnostni pas poteka po sredini rame, spodnji del pasu pa speljemo skozi za to namenjene ojačane ročaje na otroškem sedežu. Na obeh straneh ga speljemo spodaj. Tretje pomembno pravilo pa je enako pomembno kot za nas odrasle, in sicer, da varnostni pas dobro zategnemo.

Leta le okvir, pomembna je višina

Od katere do katere višine je otrok primeren za sedenje v jahaču? "Otrokova leta nam morajo služiti zgolj za okvir. Veliko pomembnejša je višina otroka. Najvišja višina je 150 centimetrov. To je toliko, kot veleva zakon. Otrok je primeren za jahača, ko preraste prejšnji sedež skupine 1," pravi Oblakova. Pri sedežih skupine 1 speljemo pasove prek ramen in pogledamo položaj vpetja otrokovega sedeža ter kje je otrokova rama. Ko varnostni pasovi naredijo "okvir" okoli ramen, je to znak, da potrebuje otrok večji sedež.

Kdo ne potrebuje več jahača, smo preverjali v eni izmed preteklih oddaj Avtomobilnost.

Gregor Prebil