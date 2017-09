Kdaj naj gre otrok sam v šolo s kolesom?

Varno v šolo

1. september 2017 ob 06:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

S 1. septembrom se v šolske klopi vračajo osnovnošolci, nekateri se jim bodo pridružili prvič. Vsak starš si želi, da bodo varno prispeli v šolo in iz nje domov. Nekateri otroci se v šolo odpravijo tudi s kolesom. Kako in kdaj otroka pripraviti na samostojno pot s kolesom v šolo, so razmišljali pri Avtomobilnosti.

Andrej Brglez, strokovnjak za varnost v prometu in avtor oddaje Avtomobilnost, ki se na TV zaslone TV Slovenija vrača v drugi polovici septembra pravi, da, ko gredo otroci v šolo, gremo z njimi še enkrat tudi starši. "V prvih razredih dobesedno, kasneje pa vsaj v mislih.“ Pravi, da nas je upravičeno strah, da se jim na poti kaj ne pripeti.

Smo pozabljivi in zasanjani

"Pozabljivi, razigrani in zasanjani so in taki pozabijo na pravila, ki jih sicer poznajo in za katera vedo do so pomembna,“ pravi Brglez, ki dodaja, da v takih trenutkih upamo, da bodo nanje popazili drugi. Vsi ne le vozniki avtomobilov. "A kaj, ko smo zasanjani in raztreseni tudi odrasli. Še več, mi znamo biti tudi brezbrižni. Pogosto tudi rečemo, da je naša prometna kultura slaba in da nam primanjkuje empatije, za to je naš strah, da bodo v času, ko nas ni ob njih na cesti na naše otroke odgovorno in skrbno popazili drugi še toliko večji in bolj upravičen.“

Izberite varno pot, tudi če je daljša

Z njegovim razmišljanjem se strinja tudi Miran Mozetič, predsednik AMD Gorica in predavatelj o varni vožnji na osnovnih in srednjih šolah na Primorskem, ki se že dve leti posveča učenju mladih kolesarjev.

"Moj prvi nasvet je, da gredo starši peš ali s kolesi do šole po poti, ki je najvarnejša. Pot lahko vsebuje peš hojo na določenih delih, sicer pa izberite kolesarske poti, tudi, če je zaradi tega pot daljša,“ svetuje Mozetič.

Dodaja, da se je treba kolesu posvetiti v celoti: "Ko poučujem kolesarje, ugotavljam, da je 50 odstotkov koles slabo opremljenih, vzdrževanih, zavore slabo delajo, menjalniki prav tako, otroci uporabljajo kolesa nepravilne velikosti.“

Otrok mora imeti vedno dva ali tri prste na zavorah. Ker imajo otroci kratke prste, mora biti razdalja do ročice temu primerna. Prsti morajo biti vedno na zavorah, palec pod ročico krmila. S prsti mora objeti krmilo, da mu ne zdrsne ko zapelje na luknjo ali robnik.

Mozetič po navadi na tečaj kolesarjenja pripelje serviserja, ki pregleda kolesa otrok in jih tudi poservisira in pove, kaj je na kolesu narobe.

Otrok naj se vozi pred starši

Pomembno vprašanje je tudi ali naj se otrok vozi pred ali za kolesom starša. Strokovnjak poudarja, da mora biti otrok vedno spredaj, saj tako sliši, kaj mu govorimo in ga imamo vedno na očeh. Če se vozi za nami, lahko vidi druge stvari ob strani, ki ga zamotijo in pozabi na cesto.

Mozetič svetuje, da otroka naučimo kakđna mora biti varnostna razdalja, naučimo ga oceniti hitrost. Predvsem pa opozarja na uporabo čelade, da je pravilno pripeta. Enako velja, če gre v šolo z nahrbtnikom: "Pomembno je, da nahrbtnik pravilno zatisnete preko trebušnega dela s tretjim pasom.“

Otrok naj bo na kolesu oblečen v svetle, vidne in odbojne barve, na kolo pa mu namestite led luč, ki poveča vidnost. "Preverite tudi na tlak v pnevmatikah, kaplja olja na pletenice ne škodi,“ še pravi Mozetič.

Vzpostavite očesni stik z voznikom v vozilu

Brglez opozarja na še eno pomembno prometno pravilo, to je vzpostavitev očesnega stika. V prometu je pomembno s tistimi, ki so v naši neposredni bližini in s katerimi se bo naša pot morda križala vzpostaviti očesni stik. In te veščine se je treba naučiti, saj je pomembna tako s stališča varnosti kot z vidika skrbi za druge.

"V človeški naravi je, da ko se enkrat naši pogledi ujamejo, pa tudi če zgolj za trenutek, vemo vse kar tisti trenutek rabimo vedeti en o drugem. Ti veš, da sem tu, jaz, da si ti tam, razumem kam bi rad in zdaj, ko sva se videla vem, da tudi ti razumeš kam bi rad šel jaz,“ pravi Brglez in dodaja, da od tu naprej gre lahko način najinega ali našega srečanja po različnih poteh: "A to je že druga stvar. Lahko v razumevanju in prilagajanju ali pa v ignoranci in vsiljevanju moči. Kakorkoli se že zgodi bistvo je, da lahko na ta način otrokom odpremo povsem novo poglavje, ki se ne dotika samo prometa, ampak že vstopa v polje socialne inteligence in pestrosti medčloveških interakcij.“

Trening očesnega stika pa ne bo koristil samo otrokom, saj empatijo, interakcijo z drugimi in očesni stik težko razvijamo, če med hojo ali vožnjo večino časa gledamo v telefon. Na ta način ne bomo opazili tistih, ki jim je treba pomagati ali nanje popaziti. "Kdo bo v svetu GSM zombijev pazil na moja dva otroka, če še med prečkanjem prehoda za pešce večina ne dvigne pogleda z ekrana telefona?“ se sprašuje Brglez.

Kdaj je dovoljena otroku samostojna vožnja s kolesom?

Ob začetku šolskega leta na varnost v prometu zopet opozarjajo policisti in Agencija za varnost v prometu (AVP). Pomembno je vedeti, da sme kolo v cestnem prometu samostojno voziti otrok, star najmanj osem let, ki ima pri sebi veljavno kolesarsko izkaznico, in kdor je starejši od 14 let. Otrok do 14. leta, ki nima opravljenega kolesarskega izpita, sme voziti kolo v cestnem prometu le v spremstvu polnoletne osebe; ta lahko ob upoštevanju prometnih razmer spremlja največ dva otroka, pojasnjujejo pri policiji.

Otrok do 6. leta sme voziti kolo le na pešpoti ali v območju za pešce, v spremstvu polnoletne osebe pa tudi v območju umirjenega prometa. Kolesar, mlajši od 14 let, mora med vožnjo nositi na glavi pripeto atestirano zaščitno čelado, enako pa velja tudi za otroka, ki se na kolesu vozi kot potnik.

Pri policiji pravijo, da naj starši ocenijo sposobnost otrok, preden jih bodo pustili samostojno s kolesom v šolo. Opozarjajo, da mora biti otrok sposoben spoštovati cestnoprometne predpise, kljub izpolnjenim vsem zakonskim zahtevam (kolesarska izkaznica, oprema, starostni pogoj, …)

Agencija za starše in otroke pripravila spletni Portal šolskih poti

Na agenciji bodo ob začetku šolskega leta, poleg rednih aktivnosti, izobraževanja in informiranja, letos prvič uvedli v mesecu septembru podaljšano varovanje otrok z Zvezo ZŠAM, kar na 50 slovenskih osnovnih šolah, s čimer si želijo v prihodnje obuditi šolsko prometno službo. Agencija je zagotovila tudi triopan znake za šolsko pot, v prihodnjih dneh bo urejena digitalizacija šolskih poti - zbirni spletni Portal šolskih poti, ki bo nudil pregled nad šolskimi potmi v slovenskih občinah in tudi po posameznih šolah, v prihodnjih letih pa bo narejena tudi celovita digitalizacija šolskih poti.

Gregor Prebil