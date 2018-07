Konec za C-max, S-max in galaxy?

Fordovi načrti

31. julij 2018 ob 08:56

Köln

Ford je letos objavil, da bo zaradi slabe prodaje čez lužo ukinil več modelov, med drugim fiesto, fusion in taurus, ter se bo osredotočil na vse bolj priljubljene športne terence. Z informacijami glede načrtov za Evropo je bil do zdaj bolj skop, toda to se je spremenilo z objavo finančnih rezultatov zadnjega četrtletja.

Ford v finančnem poročilu za drugo četrtletje letošnjega leta ugotavlja, da je bilo to obdobje v regiji Azija Pacifik ter v Evropi za podjetje posebno zahtevno. Ob tem dodajajo, da bodo v Evropi poskusili zmanjšati izgube z zmanjšanjem stroškov, povečanjem učinkovitosti ter usmerjanjem sredstev v segmente in proizvode, ki omogočajo večje zaslužke.

Čeprav se pri tem niso spustili v podrobnosti, lahko iz predstavitve razberemo, da bodo okrepili svojo ponudbo športnih terencev.

Slovo enoprostorcev?

Kot poroča Automotive News Europe, je Fordov prvi mož, Jim Hackett, povedal, da so zaradi izgube, ki znaša 62,3 milijona evrov, zelo nezadovoljni, poleg tega pa to najverjetneje pomeni, da Fordova evropska veja letos ne bo prinesla dobička. To pa pravzaprav ni tako presenetljivo, saj je Fordov finančni direktor, Bob Shanks, izjavil, da modeli, ki gredo trenutno slabše v promet, predstavljajo večji del njihove prodaje in prihodkov v tej regiji. Dodal je, da so šibki členi predvsem enoprostorci, kot je C-max. Zato bi se lahko ob koncu življenjskega cikla sedanje generacije dokončno poslovilo kar nekaj modelov. Neuradno bi to lahko bili enoprostorci C-max, S-max in galaxy.

Nejasna je tudi usoda mondea, ki je že izgubil ameriškega dvojčka fusion. Ford sicer pripravlja prenovljeno različico tega modela, toda podatki Carsalesbase kažejo, da jim je lani v Evropi uspelo prodati le 56.173 primerkov. To je 15 tisoč primerkov manj kot leta 2016 in le tretjina obsega iz leta 2008, ko so jih prodali 163.262.

Martin Macarol